Charli D’Amelio a pleuré sur la réunion de Jennifer Lopez

2020-02-03 09:30:05

Charli D’Amelio a pleuré lorsqu’elle a rencontré Jennifer Lopez pour danser son Super Bowl Challenge avec elle au cours du week-end.

La star de TikTok a pu danser son Super Bowl Challenge aux côtés de son idole avant sa place de co-vedette au match de championnat de la NFL dimanche (02.02.20) et elle a admis que c’était “vraiment, vraiment fou” de voir un de ses rêves venir vrai.

Elle a dit: “Quand je l’ai rencontrée pour la première fois et que je lui ai serré la main, je n’étais qu’un visage vide. Je ne savais pas quoi dire. Et puis ça s’est installé et les larmes ont commencé à couler sur mes yeux parce que c’était tout ce que je voulais vraiment vraiment vivre et c’est arrivé et c’était vraiment, vraiment fou. ”

La sensation virale a admis qu’elle avait passé des années à vouloir danser avec le hitmaker «On the Floor».

Elle a ajouté à «Entertainment Tonight»: «Il y a quelques années, j’ai décidé que mon rêve était de danser avec J.Lo.Elle était au sommet de mon dreamboard et j’ai parlé d’elle dans presque toutes les interviews que j’ai faites, chaque fois qu’ils me demandent quels sont mes plus grands rêves. Elle est super talentueuse …

“J’ai pu la voir en concert. En fait, je l’ai vue deux fois parce que la première fois, c’était quand le courant est tombé [out] a New York.

“Donc, mon rêve était d’aller à l’Université de Las Vegas faire partie de leur équipe de danse, parce que leurs chorégraphes sont les chorégraphes de J.Lo. J’avais tout prévu et hier j’ai pu rencontrer [them] et danser là-bas pour la première fois, donc c’était vraiment un rêve devenu réalité. ”

Charli était tellement nerveuse à propos de la réunion, qu’elle a d’abord oublié ses mouvements du Super Bowl Challenge.

Elle a expliqué: “Nous l’avons répété deux fois. La deuxième fois que je l’ai eu, et j’étais tellement, tellement excité. Ses danseurs, certains d’entre eux sont … des danseurs que je suis aussi depuis très longtemps, parce qu’ils ont tous un talent fou. C’était comme si un grand rêve de danse se réalisait en même temps. “

