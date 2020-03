2020-03-18 02:30:05

Charli XCX est “créatif en quarantaine”.

Le hitmaker ‘Boom Clap’ a décidé de s’isoler et utilise son temps pour être créatif avec sa musique et ses talents de compositeur.

Elle a dit: “J’ai donc réfléchi à la façon d’être créatif en quarantaine. Quelques-uns de mes collaborateurs fréquents éprouvent actuellement des symptômes du virus et nous avons annulé beaucoup de nos plans de session pour cette semaine afin de leur donner de se reposer et d’empêcher le virus de se propager plus loin. Cette auto-quarantaine arrive à un moment où j’en avais presque fini avec le processus d’écriture de mon prochain album. Il me restait une chanson à écrire et puis il s’agissait de finir et de produire et les illustrations, etc., de toute évidence, les choses ont ralenti maintenant, mais je suis ravi de conclure et de publier de nouvelles musiques bientôt, bien sûr seulement quand elles seront prêtes. ”

Et la chanteuse de 27 ans a également parlé de sa future maison.

Elle a ajouté dans son long article sur les médias sociaux: “Que puis-je vous dire à propos de cet album … eh bien, il y a moins de collaborations, Chris et moi avons parlé de la réunification (aux côtés de quelqu’un d’autre), cela a semblé très rapide à faire , AG [Cook] est impliqué, je veux que ce soit assez court par rapport à CHARLI, il y a beaucoup de chansons sur le sexe et la physicalité. ”

Pendant ce temps, Charli avait précédemment révélé qu’elle voulait encourager ses fans à “être eux-mêmes”.

Elle a dit: “Je ne me suis pas lancée dans la musique pour être un modèle, mais je comprends évidemment que cela vient avec le territoire.” Je pense que dans la mesure du possible, j’essaie toujours d’encourager mes fans ou les gens qui me suivent à être eux-mêmes Je suis. Je suis moi-même et je suis un humain qui fait des erreurs et je pense que c’est une chose que j’espère qu’ils me retireront en tant qu’artiste. Je pense qu’il doit y avoir un niveau de pardon dans la vie qui, selon moi, n’existe plus vraiment. “

