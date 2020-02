Charli XCX: Mes fans devraient «être eux-mêmes»

2020-02-21 01:30:05

Charli XCX veut encourager ses fans à “être eux-mêmes”, car elle s’efforce toujours d’être un bon modèle.

La chanteuse de 27 ans prend très au sérieux sa position de modèle pour ses fans et dit qu’elle veut toujours leur montrer comment ils peuvent embrasser qui ils sont, y compris toutes les erreurs qu’ils pourraient faire.

S’adressant à ET Canada, elle a déclaré: “Je ne me suis pas lancée dans la musique pour être un modèle, mais évidemment je comprends que cela vient avec le territoire.” Je pense que dans la mesure du possible, j’essaie toujours d’encourager mes fans ou les gens qui me suivent. être eux-mêmes comme moi. Je suis moi-même et je suis un humain qui fait des erreurs et je pense que c’est une chose que j’espère qu’ils me retireront en tant qu’artiste. Je pense qu’il doit y avoir un niveau de pardon dans la vie qui, selon moi, n’existe plus vraiment. ”

Pendant ce temps, la hitmaker des «Boys» a déjà réfléchi à son succès, car elle a déclaré que sa vie sous les projecteurs ne l’avait pas rendue «heureuse».

Charli – qui a été mise à l’honneur lorsqu’elle a participé au single “Fancy” d’Iggy Azalea en 2014 – a déclaré: “[‘Fancy’ was] véritable pop star tourbillon s ** t. Cela m’a permis de voir le monde et de voyager et de participer à des émissions télévisées folles. C’était incroyable. Cela a façonné qui je suis en tant qu’artiste. Mais cela m’a-t-il apporté bonheur et épanouissement créatif? Non.”

Et la chanteuse de “Flash Pose” s’assure maintenant qu’elle prend des décisions de carrière qui lui permettent de faire sa propre “chose”, plutôt que celles qui garantissent son “succès commercial”.

Elle a dit: “Est-ce que je veux de la gloire? Est-ce que je veux un succès commercial? Ou est-ce que je veux faire mon truc, pas de jeux, et faire de la musique qui me tient à cœur? Et de plus en plus, je prends des décisions pour ce dernier.”

Charli veut explorer sa santé mentale à travers sa musique, et a déclaré que mettre sa “dépression” et ses “insécurités” dans la chanson a été “thérapeutique”.

Elle a expliqué: “[I go into] mes pensées et mes sentiments sur mon état mental et ce que la vie est censée être en tant qu’artiste, ma dépression et mes insécurités. Je suis plus honnête que jamais. Ça a été très thérapeutique. “

