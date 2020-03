Charli XCX se sent «très haut»

2020-03-24 22:30:05

Charli XCX continue de penser qu’elle est «élevée» en raison de l’état du monde au milieu de la pandémie de coronavirus.

Charli XCX se sent comme “très élevée” en ce moment en raison de la rapidité avec laquelle le monde a changé depuis que la crise des coronavirus s’est propagée dans le monde entier.

La chanteuse de 27 ans a passé les six derniers jours à son domicile après que le Premier ministre britannique Boris Johnson a exhorté la nation à rester à l’intérieur pour aider à ralentir la propagation de COVID-19, qui a déjà tué 16 527 personnes dans le monde au moment de en train d’écrire, et elle essaie toujours de comprendre sa nouvelle façon de vivre.

S’adressant à Zane Lowe sur Apple Music, elle a déclaré: “(La dernière fois que j’ai quitté la maison), c’était il y a six jours. Bien que nous manquions de certaines choses maintenant, je devrais peut-être aller dans un supermarché dans un coffre-fort chemin et obtenir plus de fournitures.

“Je suis sorti dans mon jardin ce matin, mais je ne suis pas sorti me promener, je n’ai pas quitté ma propriété. Ça fait six jours et j’ai ces moments où je vais juste vivre ma vie et puis tout d’un coup Je vais avoir ce genre de pensée existentielle où je me dis: “Whoa, c’est fou. Je fais ça, mais le reste du monde le fait aussi. Tout le monde est à l’intérieur de leur maison. C’est le monde maintenant . ‘ Cela me souffle un peu.

«Je me sens comme si j’étais vraiment haut ou quelque chose comme ça, et je me dis: ‘C’est fou.’ C’est la vie. Ce qui est intéressant aussi, c’est que j’ai la chance que si, oui, je suis à l’intérieur, ma situation n’a pas radicalement changé au point où je suis dans une situation extrêmement différente. Je n’ai pas à soutenir un jeune famille, je n’ai pas à soutenir une personne âgée, souffrant du virus et dont le système immunitaire est faible. J’ai beaucoup de chance et de chance d’être dans cette situation.

“Pour moi, quand je regarde mon monde, oui, ça a changé parce que je suis à l’intérieur et beaucoup de choses ont été annulées. Je pense que c’est la même chose pour beaucoup de gens qui sont aussi dans ma situation. C’est une sorte de trippy en soi parce qu’il y a eu ce changement massif, mais c’est aussi comme si nous étions dans cette bulle. C’est un peu difficile d’enregistrer exactement à quel point c’est drastique. C’est cette prise très étrange 22. ”

Cependant, la hitmaker “ Break the Rules ” a admis qu’elle commençait à être un peu frustrée de rester à l’intérieur maintenant, mais essayait de se tenir occupée.

Elle a expliqué: “Je suis définitivement … ces deux derniers jours, je me sens plus frustrée. J’ai l’impression que même si je fais beaucoup de choses comme vous parler, aller sur des diffusions en direct, je suis commencer à ressentir ce sentiment d’inutile.

“Comme ce que je fais, comment puis-je être créatif. J’ai acheté un chevalet et un kit de peinture. Je veux dire que je suis terrible. C’est comme si je ne devenais rien. Je suis en train de télécharger Logic en ce moment. Alors je suis d’accord, peut-être que je vais commencer à faire des trucs mais je ne sais pas. Les premiers jours, j’étais un peu dedans parce que j’étais genre, wow, je ne reste jamais à l’intérieur, je n’apprécie jamais mon propre espace , c’est vraiment intéressant, j’apprécie vraiment la maison dans laquelle j’habite mais je n’ai jamais vraiment aimé y vivre avant. Je suis toujours comme, je dois sortir, je dois faire ça mais maintenant J’en ai fini. C’était il y a quatre jours. Maintenant, j’ai terminé. “

