Charlie Cox jouera-t-il à nouveau Daredevil?

La cheville ouvrière n’a pas pu tuer Daredevil, mais les manigances des entreprises l’ont fait. Le premier des spectacles Marvel / Netflix a commencé une révolution des courts métrages quand il a commencé en 2015, mais la révolution s’est avérée être de courte durée, tous les spectacles Marvel / Netflix obtenant la hache trois ans plus tard.

Malgré cette hache, les fans espèrent que Daredevil pourrait revenir – tout comme l’homme qui l’a joué dans la série, Charlie Cox. Il reste à voir comment ou même si Marvel relancera le spectacle, mais lorsque le leader est à bord avec l’idée, c’est un bon signe.

Quittez Marvel Television, entrez dans Disney +

Charlie Cox | Gary Gershoff / .

Après que Daredevil se soit frayé un chemin sur Netflix, l’émission a représenté quelque chose de nouveau et de différent à la télévision Marvel. Alors que les précédents spectacles de Marvel étaient souvent stupides et bon marché, Daredevil et les autres séries dans son sillage – Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, etc. ressemblaient à des drames graveleux qui pourraient réellement avoir lieu dans le monde que nous connaissons.

Bien sûr, il y avait des capacités surhumaines et des méchants maniaques, mais les émissions Netflix les jetaient dans un environnement du monde réel qui semblait authentique. Cela a aidé le fait que les émissions n’avaient pas de budgets CGI gargantuesques, s’appuyant plutôt sur des cascadeurs pour la plupart de leurs moments «wow». Daredevil en particulier a séduit le public avec une scène de combat au début de la saison 1, qui semblait se dérouler en une seule prise.

Ensuite, Disney a eu l’idée qu’ils voulaient faire de nouveaux spectacles de super-héros et les mettre sur leur propre plate-forme. Au revoir, Netflix, Hulu et Freeform; bonjour Disney +. Alors que les fans attendent avec impatience les émissions produites par Kevin Feige, ils espèrent toujours que les émissions de Netflix pourront faire une sorte de retour.

Pourquoi Charlie Cox veut redevenir Daredevil

L’accord de Netflix avec Marvel prévoyait une période de refroidissement de deux ans, ce qui signifie que Marvel ne pouvait pas développer une nouvelle émission Netflix avant deux ans après une annulation. Ces deux années sont terminées cette année, et même si Marvel passe à un nouveau Daredevil maintenant, une nouvelle série ne sera probablement pas diffusée avant au moins 2021.

Si tel est le cas, cependant, Charlie Cox aimerait être impliqué. L’acteur qui a joué Daredevil sur la série Netflix, a déclaré à CNET:

“” Je ne voudrais certainement pas jouer un autre super-héros de si tôt. Je me sens toujours partie de Matt Murdock. Cela semble être une chose vraiment loufoque à dire, mais je le joue depuis cinq ans et je ne me suis pas encore débarrassé de ce personnage. “

La question est, Cox ne peut pas être fait avec Daredevil, mais Marvel peut être fait avec Cox. Même si Marvel a relancé la série, il est possible que l’équipe de Feige veuille se débrouiller plutôt que de continuer avec l’équipe de Netflix.

D’autre part, Marvel a ramené l’acteur JK Simmons en tant que némésis de Spider-Man J. Jonah Jameson dans Far From Home. C’est remarquable parce que Simmons avait joué le rôle dans les films de Sam Raimi Spider-Man, et Marvel n’a pas ressenti le besoin de le refondre. Peut-être qu’ils pourraient faire quelque chose de similaire avec Cox.

Si ce n’est pas un spectacle, que diriez-vous d’un film ou d’un spot invité?

Looper suggère que faire venir Cox et ses camarades serait une bonne excuse pour mélanger le MCU. Bien que les émissions Netflix soient censées faire partie de cet univers, la connexion semblait ténue.

Avec le gang Daredevil présentant son style noir, cela pourrait faire tomber le MCU sur terre afin que ce ne soit pas tout le temps une épopée CGI tonitruante. Aussi accomplis que les films Marvel l’ont été, certains les accusent d’une similitude sûre, et l’introduction de l’Homme sans peur pourrait secouer la formule.

Même si Feige ne veut pas continuer ce que quelqu’un d’autre a commencé, il n’est pas inconcevable qu’il puisse donner à Daredevil une place d’invité dans un film ou un rôle récurrent dans une émission de télévision. Quelle que soit sa forme, Cox est un jeu, bien qu’il sache qu’il n’y a aucune garantie.