2020-01-14 13:00:06

Charlie Hunnam a sprinté nu à travers une forêt pour échapper à une attaque de guêpe, après avoir accidentellement renversé un nid d’insectes en colère.

L’acteur de 39 ans campait dans les bois l’année dernière quand il est sorti chercher du bois pour le feu, pour tomber par hasard sur un nid de guêpes, les insectes à l’intérieur se mettant en colère lorsque Charlie a accidentellement renversé leur maison.

Il se souvient: “Une chose très étrange m’est arrivée quand je suis allé camper. Je suis sorti chercher du bois de chauffage un jour, et c’était la fin de la saison et c’était un peu cueilli à sec, donc j’étais assez loin de mon camp.

“J’ai vu trois arbres tomber dans un triangle, et entre ces arbres se trouvait la charge mère de bois de chauffage. Alors j’ai dit” D’accord, c’est parti “, et je me suis levé et j’étais accroupi pour ramasser du bois de chauffage, et tout d’un coup , wham! Comme une morsure de serpent dans le périnée. ”

Après avoir expliqué que le périnée est le “doux morceau de no man’s land entre l’anus et le scrotum”, la star de “Triple Frontier” a poursuivi en révélant que la sensation n’était pas causée par un serpent, mais plutôt un essaim de ” vestes jaunes “, qui est un autre nom pour les guêpes.

Il a poursuivi: “J’ai baissé les yeux et il n’y avait pas de serpent, alors j’essayais de traiter ce qui aurait pu arriver, et bam! Une autre douleur aiguë dans la joue de mon cul, puis une à l’arrière de ma tête, puis une sous mes aisselles. . Et je me suis rendu compte que j’étais assiégé par des vestes jaunes. J’avais renversé un nid de vestes jaunes, et pendant que je traitais cet essaim de colère qui venait vers moi, j’ai été piqué encore 10 fois. ”

Charlie a fui les guêpes, mais quand il s’est arrêté pour respirer, il a été piqué à nouveau car les guêpes l’avaient pourchassé.

L’acteur de Papillon a alors décidé de se débarrasser de ses vêtements et de continuer à courir, dans le but d’amener les insectes à le laisser tranquille.

S’exprimant lors d’une apparition sur “The Tonight Show avec Jimmy Fallon”, il a déclaré: “J’ai déchiré tous mes vêtements. J’ai enlevé mes chaussures, j’ai enlevé tous mes vêtements, puis j’ai remis mes chaussures et j’ai continué à sprinter complètement nu. Et tout cela est vrai.

“J’ai réalisé à ce moment-là que j’étais en fait dans un cauchemar. Un cauchemar récurrent. J’ai, pendant de nombreuses années, eu ce cauchemar récurrent que je sprintais toute ma vie nu dans une forêt. Et à ce moment-là, je vivais littéralement mon récurrent cauchemar. Et je n’ai pas fait ce rêve depuis, donc c’était une sorte de prophétie. “

