Charlie Hunnam attaqué par des guêpes

Charlie Hunnam a dû s’enfuir nu après avoir dérangé un nid de guêpes lors d’un voyage de camping.

Charlie Hunnam s’est fait piquer dans le “train d’atterrissage” par un nid de guêpes.

L’acteur “Gentleman” errait pendant un voyage de camping quand il a soudainement ressenti une vague de “douleur aiguë” dans ses régions inférieures et s’est rendu compte qu’il avait été attaqué par des insectes “très agressifs” et avait dû jeter ses vêtements et s’enfuir .

Lorsqu’on lui a demandé quand il était nu pour la dernière fois à l’extérieur, il a répondu au magazine Empire: “Certainement en camping. Je vais beaucoup camper.

“Récemment, je campais et ramassais du bois de chauffage, j’étais accroupi, et tout à coup, j’ai eu cette douleur aiguë sur le périnée qui est, vous savez, un joli terrain immobilier, le train de roulement.

«J’ai réalisé que j’avais renversé un nid de veste jaune. Les vestes jaunes sont ces grosses guêpes très agressives que vous obtenez en Amérique du Nord. Et elles me claquaient juste.

“J’ai réalisé qu’ils rampaient partout sur mes vêtements, alors j’ai enlevé mes vêtements, remis mes baskets et je sprintais.”

Charlie a trouvé l’incident particulièrement bizarre car il faisait écho à un rêve qu’il avait souvent fait.

Il a ajouté: “Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j’étais dans ce cauchemar récurrent que j’avais eu pendant environ 20 ans – sprinter pour ma vie, nu, à travers une forêt.

«Je n’avais aucun contexte dans le rêve, mais j’ai fait ce rêve littéralement environ 50 fois. C’est bizarre. Je suppose que c’était prophétique en quelque sorte.

“Et je n’ai pas encore eu ce rêve.”

La star de 39 ans a également admis avoir parfois «transpercé» ses parties génitales, même s’il n’était pas particulièrement poilu.

Il a dit: “Il y a des fesses. Les miennes ne sont pas du tout velues. Et puis, évidemment, il y a le canal central.

“Je dirais modéré à léger. Je ne suis pas une personne très poilue en général.

“Cela dépend s’il y a, tu sais, un grand événement à venir. Peut-être pas de cheveux du tout, même dans le canal central.

“Parfois, c’est agréable d’avoir un petit paysage masculin là-bas.”

