Charlie Hunnam: Il y a eu une erreur dans ‘King Arthur: The Legend of the Sword’

Charlie Hunnam souhaite qu’il puisse refaire son film de 2017 “King Arthur: Legend of the Sword”.

Tout en parlant avec Andy Cohen Sur SiriusXM Radio lundi, l’acteur a identifié une “erreur de calcul” comme la raison pour laquelle le film était une catastrophe et un flop au box-office.

“Je voudrais revenir sur” King Arthur “parce qu’il y a eu beaucoup de choses qui ont mal tourné et beaucoup de choses qui étaient hors de notre contrôle”, a déclaré Hunnam. “Je ne pense pas que nous ayons fini par correspondre à l’aspiration – nous n’avons tout simplement pas fait le film que nous voulions.”

La star de “Sons of Anarchy” a également ajouté que le Guy Ritchie-le film réalisé devait être le premier d’une franchise, mais seulement si “King Arthur” se comportait bien au box-office bien sûr.

“L’idée était que si c’était un succès, nous aurions réalisé plusieurs de ces films”, a déclaré Hunnam. “Je suis vraiment captivé par les légendes Arthuriennes et j’ai juste l’impression que nous avons vraiment raté une occasion de raconter une histoire longue.”

Lorsque Cohen a demandé à Hunnam s’il savait “ce qui n’allait pas” avec le film, il a répondu: “Oui.

Sans surprise, Hunnam n’a pas nommé de personnage ou d’acteur spécifique pour savoir qui a fait une erreur. Cependant, Ritchie a dit EW en 2017, la coupe originale de “King Arthur” durait près de trois heures et demie avec une séquence d’ouverture qui a duré plus de 30 minutes. L’exécution théâtrale était un peu plus de deux heures, y compris une simple scène d’ouverture de 10 minutes.

Le «roi Arthur», qui a coûté 175 millions de dollars, n’a gagné que 14,7 millions de dollars le week-end d’ouverture et a rapporté au total 39 millions de dollars aux États-Unis et 146 millions de dollars dans le monde. Selon Indiewire, cela a coûté à Warner Bros jusqu’à 153 millions de dollars.

Hunnam et Ritchie se sont réunis pour le film d’action “The Gentleman”, qui met également en vedette Matthew McConaughey, Hugh Grant, Henry Golding et plus. Le film sortira en salles le 24 janvier.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Cette semaine en images de célébrités

Charlie Hunnam regarde une épée à la première de ‘King Arthur’