Charlie Hunnam regrette l’indifférence envers le mariage

Charlie Hunnam n’est pas indifférent au mariage – et il regrette vraiment de l’avoir été.

L’acteur a fait les gros titres ce mois-ci après qu’on lui ait demandé ses sentiments sur le mariage, et a répondu qu’il n’en avait pas vraiment – ce qui, apparemment, ne s’est pas bien passé avec sa petite amie de 14 ans, Morgana McNelis.

“Vous savez quoi? C’était une chose stupide à dire”, a-t-il déclaré après avoir atterri à LAX récemment.

L’homme de 39 ans a expliqué que l’interview de SiriusXM – partagée avec ses co-stars “The Gentlemen” Hugh Grant et Matthew McConaughey – était l’une des 85 qu’il avait faites en trois jours.

“Parfois, le ton d’une interview … vous savez, cette interview était comme beaucoup de plaisanteries, et Hugh plaisantait d’une manière très superficielle – pas fallacieuse – mais ne disant pas vraiment sa vérité personnelle – nous sommes tous juste plaisanteries “, at-il expliqué. “Et tout d’un coup, nous plaisantons sur une chose et on me demande mon opinion sur le mariage. Je viens de dire quelque chose qui ne reflète pas vraiment mes vraies pensées.”

“C’est comme être avec tes copains, parfois ne pas penser comme … tu n’essayes pas d’exprimer ton opinion sincère sur quelque chose; et puis tu le vois en noir et blanc.”

Lors de l’interview de Sirius, après avoir dit qu’il était “en quelque sorte indifférent” au mariage, il s’est enfoncé un peu plus loin en ajoutant Morgane “ne dit pas la même chose”.

“Elle est très désireuse de se marier. Ouais, donc je vais le faire parce que c’est important pour elle, mais je n’ai pas de grands sentiments romantiques à ce sujet”, a-t-il déclaré à l’intervieweur, incitant même Grant à faire sonner: ” Je n’accepterais pas cette ligne lorsque vous posez la question. “

“Je dois dire que ça a vraiment blessé les sentiments de ma petite amie”, a admis Charlie à LAX. “J’ai vraiment regretté d’avoir dit ça, parce que je ne le pensais pas du tout. C’était juste, franchement, une merde stupide que j’ai dit dans le feu de l’action.”

Il a insisté: “Je suis comme si romantique! La réalité est que je me considère comme marié. Je suis avec ma petite amie depuis 14 ans … Je suppose que ce que j’essayais d’articuler était que le gouvernement officiel le sanctionnait.” ne signifie rien pour moi, mais le romantisme signifie énormément. Je regrette vraiment de l’avoir dit. “

“Ecoute, tu as passé 12 heures par jour pendant trois jours à faire des interviews directement, tu vas dire des conneries stupides. Surtout un gars comme moi qui n’est pas si intelligent.”

Alors, quels sont les vrais sentiments de Charlie sur le mariage? Cela arrivera-t-il jamais?

“Surveillez cet espace,” répondit-il.

“La famille est très importante pour moi. J’ai toujours été un épanoui tardif, je l’ai quitté depuis longtemps parce que tout était super, et nous ne faisions que poursuivre d’autres intérêts dans nos vies”, a-t-il déclaré.

“Mais nous arrivons certainement à cette époque où nous devons commencer à le changer et à changer un peu de vitesse.”

“Cela ne me rend pas vraiment nerveux parce que nous sommes ensemble depuis si longtemps, nous sommes ensemble depuis 14 ans, vous savez? Vous entendez parfois des histoires de choses qui changent une fois que vous vous mariez, et les relations des gens … mais je ne pouvait pas prévoir que cela se produise avec nous, parce que nous nous connaissons si bien. “

Hunnam a été marié une fois auparavant, avec l’actrice Katharine Towne, qu’il a épousée à Las Vegas en 1999, à l’âge de 18 ans, après une relation de trois semaines seulement.

Ils ont divorcé en 2002 après ce qu’il a décrit comme «trois années terribles, douloureuses et coûteuses».

