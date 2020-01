Charlie Hunnam retire ses commentaires sur le mariage

2020-01-30 01:30:05

Charlie Hunnam est revenu sur ses récents commentaires sur le mariage, car il admet avoir dit qu’il se sentait “indifférent” au sujet du processus qui avait nui aux sentiments de sa petite amie.

Les récents commentaires de Charlie Hunnam sur le mariage ont blessé les sentiments de sa petite amie.

L’acteur de 39 ans s’est posé dans l’eau chaude avec sa partenaire de 14 ans Morgana McNelis, car il a admis que les récents commentaires qu’il avait faits au sujet de son “indifférence” à l’égard du mariage l’avaient bouleversée.

Plus tôt ce mois-ci, lorsqu’on lui a posé des questions sur le mariage, Charlie a déclaré: “Umm, en quelque sorte indifférente. Elle ne ressent pas la même chose. Elle est très impatiente de se marier. Je le ferai parce que c’est important pour elle, mais je n’ai pas tout, en quelque sorte, de grands sentiments romantiques à son égard. ”

La star de “Triple Frontière” a insisté sur le fait qu’il “regrette” ce qu’il a dit, et a précisé que bien qu’il ne pense pas beaucoup à la “sanction officielle du gouvernement” du mariage, le romantisme “signifie une énorme quantité” pour lui.

Il a expliqué à TooFab: “Je dois dire que cela a vraiment blessé les sentiments de ma petite amie. J’ai vraiment regretté d’avoir dit cela, parce que je ne le pensais pas du tout. C’était juste, franchement, des conneries stupides, j’ai dit dans feu de l’action.

“Je suis comme si romantique! La réalité est que je me considère en quelque sorte comme marié. Je suis avec ma petite amie depuis 14 ans … Je suppose que ce que j’essayais d’articuler était que le gouvernement officiel ne l’a pas sanctionné” signifie quelque chose pour moi, mais le romantisme signifie énormément. Je le regrette vraiment.

“Ecoute, tu as passé 12 heures par jour pendant trois jours à faire des interviews, tu vas dire des conneries stupides. Surtout un gars comme moi qui n’est pas si intelligent.”

Charlie pense que ses commentaires étaient “stupides” et a déclaré que l’entretien était “beaucoup de plaisanteries”, ce qui l’a amené à dire des choses qu’il ne voulait pas dire.

La star de ‘Gentlemen’ a dit: “C’était une chose stupide à dire. Parfois, le ton d’une interview … vous savez, cette interview était comme beaucoup de plaisanteries, et Hugh plaisantait en quelque sorte de manière très superficielle – pas hypocrite – mais ne disant pas vraiment sa vérité personnelle – nous plaisantons tous. Et tout d’un coup, nous plaisantons sur une chose et on me demande mon opinion sur le mariage. Je viens de dire quelque chose qui ne reflète pas vraiment ma vraie pensées du tout.

“C’est comme être avec tes copains, parfois ne pas penser comme … tu n’essayes pas d’exprimer ton opinion sincère sur quelque chose; et puis tu le vois en noir et blanc.”

Mots clés: Charlie Hunnam, Morgana McNelis

