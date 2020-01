Charlie Hunnam, star de Sons of Anarchy, ne voyage jamais sans ça

Lorsque la star de Sons of Anarchy, Charlie Hunnam, parcourt le monde pour ses divers projets de cinéma et de télévision, il y a une chose sans laquelle il ne quitte jamais la maison. Il s’avère que l’acteur est très particulier quant à ses choix alimentaires lorsqu’il voyage et qu’il prépare toujours ses propres repas chaque fois qu’il doit voler. Alors, quelle est la nourriture de voyage préférée de la star de Sons of Anarchy?

Charlie Hunnam | Rich Fury / .

Charlie Hunnam prépare ses préférences de voyage

Hunnam a parlé de ses voyages lors du tournage de King Arthur: Legend of the Sword de Guy Ritchie. L’acteur, qui a connu la gloire en jouant Jax Teller dans Sons of Anarchy de Kurt Sutter, a révélé qu’il déteste tellement la nourriture d’avion qu’il prépare ses propres repas.

Et sa nourriture préférée à emporter en vol est une salade aux œufs

sandwich. Qui aurait deviné ça?

“Le detesté. J’emporte toujours ma propre nourriture. Je suis un grand fan de

un sandwich à la salade aux œufs sur la route. Si je fais un road trip, je me lève à 3 heures

le matin si je le dois, pour me faire un sandwich à la salade aux œufs

avant de partir », a expliqué Hunnam.

Selon Voyage

et loisirs, Charlie Hunnam a ajouté qu’il apporte également un tas de

fruits, eau et une ou deux salades supplémentaires. Penser toujours à ce qu’il met

son corps, Hunnam s’assure que sa nourriture est aussi saine que possible – ce qui est

difficile à faire en voyage.

Pour Hunnam, garder les choses propres et saines facilite les choses

pour faire face à des choses comme le décalage horaire. Bien sûr, cela l’aide aussi à maintenir son poids

lors de longs voyages, ce qui est important dans son métier.

Qu’est-ce que Hunnam apporte d’autre quand il voyage?

Mis à part les options alimentaires, il existe plusieurs articles Hunnam

emballe toujours pour la route. Cela comprend son rouleau arrière en mousse, quelque chose qu’il

ne quitte jamais la maison sans.

«Mon rouleau arrière. Je porte un de ces rouleaux en mousse dense,

et cette chose me sauve la vie », a-t-il déclaré.

Hunnam a expliqué qu’il est allé une fois en vacances en Thaïlande

et n’a pas emballé son rouleau arrière. Après quelques jours, il s’est rendu compte que

son rouleau en mousse à la maison était une idée terrible.

Bien que Charlie Hunnam soit généralement très économe, il évite à tout prix les vols économiques sur les vols longue distance. Au lieu de cela, il fait monter les choses en classe affaires, mais surtout parce qu’il a du mal à se contorsionner dans de petits espaces.

Il préfère également un siège près de la fenêtre lorsqu’il vole, bien qu’il l’ait fait

pas révéler s’il abandonne cela chaque fois qu’il voyage avec son temps

petite amie, Morgana McNelis.

Comment Charlie Hunnam garde-t-il son corps tonique?

Préparer son propre déjeuner quand il vole est une façon pour Hunnam

contrôle son alimentation, mais ce n’est pas la seule façon dont il maintient son corps en pleine forme.

Dans une interview précédente, Hunnam a révélé que le fait d’avoir beaucoup de relations sexuelles s’est maintenu au fil des ans. Bien qu’il passe beaucoup de temps dans la salle de gym, Hunnam s’assure que ses ébats font partie de son plan de fitness.

«J’essaie également de faire l’amour aussi souvent que possible», a déclaré Hunnam.

“C’est une partie importante du fitness.”

En dehors de tout le sexe, Hunnam fait également une variété de cardio

exercé pour rester en forme. Cela comprend le saut à la corde, la natation et la randonnée. Il

prend également des cours de jiu-jitsu brésilien, ce qui permet de rester concentré et d’obtenir un

bon entraînement.

En préparation pour jouer le roi Arthur, Hunnam a gagné 20 livres,

dont la plupart étaient des muscles. À cette fin, il a dû travailler tous les jours, ce qui est

quelque chose qu’il aime absolument dans son travail.

Étant donné que Hunnam est apparemment toujours en bonne forme, nous avons

d’admettre qu’il fait quelque chose de bien.

À l’intérieur du nouveau film de Hunnam

Après la fin de Sons of Anarchy, Charlie Hunnam a pris ses talents sur les grands écrans. L’acteur a joué dans plusieurs films à gros budget au fil des ans et se prépare actuellement pour un autre projet de Guy Ritchie.

Hunnam joue le rôle de Raymond dans le film, intitulé The Gentlemen. Son personnage travaille pour

un ex-patriote nommé Mickey Pearson (Matthew McConaughey), qui a construit un

empire dans l’industrie de la marijuana.

Le film suit Mickey alors qu’il tente de prendre sa retraite et d’obtenir

sortir du commerce illégal, une décision qui lui pose un certain nombre de défis

et Raymond.

Mis à part Hunnam et McConaughey, le film met en vedette les goûts

de Henry Golding (Crazy Rich Asians),

Jeremy Strong (succession), Michelle

Dockery (Downton Abbey), Hugh Grant (Paddington 2), Colin Farrell (Dumbo) et Eddie Marsan (Deadpool 2).

Les fans peuvent regarder Charlie Hunnam sur les grands écrans lorsque The Gentlemen sortira en salles le 24 janvier.