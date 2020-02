Charlie Hunnam tombe amoureux chaque fois qu’il voit son partenaire

2020-02-22 20:30:06

Charlie Hunnam tombe amoureux de sa partenaire Morgana McNelis chaque fois qu’il la voit.

La star de “ King Arthur: Legend of the Sword ” admet qu’il n’est pas doué pour rester en contact avec sa partenaire de 15 ans, Morgana McNelis, quand il est parti travailler mais quand il la revoit, ils retombent amoureux.

Il a déclaré: “Une relation réussie nécessite beaucoup de travail acharné et de ténacité. Morgana et moi ne faisons pas un excellent travail pour rester en contact lorsque nous sommes séparés, mais parce que nous sommes ensemble depuis si longtemps, il y a beaucoup de confiance. Nous allons faire notre travail, puis nous revenons, nous montrons ce que nous avons appris et nous tombons de nouveau amoureux. ”

L’acteur de 39 ans a également admis avoir connu une “véritable crise existentielle” alors qu’il était sans travail.

Il a déclaré: “Le plus grand défi pour la plupart des acteurs est de savoir comment ils doivent affronter le temps entre les emplois. J’ai eu des périodes où je n’ai pas travaillé pendant deux ans et, après un certain temps, je me retrouverais dans une véritable crise existentielle.”

Cependant, les choses vont très bien pour la star de “Lost City of Z” en ce moment et il est très occupé – bien que le travail “intense” lui ait fait se sentir “comme un étranger dans sa propre vie”.

S’adressant au magazine The Times, il a ajouté: “Je n’ai passé que deux mois environ à Los Angeles au cours des deux dernières années. J’ai beaucoup travaillé, souvent 100 heures par semaine récemment. Après quatre mois de travail dans d’une manière intense, je rentre chez moi et me sens comme un étranger dans ma propre vie. “

