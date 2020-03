Charlie Sheen réplique à la réclamation de Corey Feldman selon laquelle il aurait violé Corey Haim

Charlie Sheen nie une fois de plus les allégations selon lesquelles il aurait violé le défunt enfant acteur Corey Haim lors du tournage de leur film “Lucas” en 1986 après Corey Feldman refait surface les revendications dans son nouveau film documentaire “(My) Truth: The Rape of Two Coreys.”

“Ces allégations malades, tordues et bizarres ne se sont jamais produites. Point final”, a déclaré le journaliste de Sheen dans un communiqué. “J’exhorte tout le monde à considérer la source et à lire ce que sa mère Judy Haim a à dire.”

Elle a déclaré publiquement dans plusieurs interviews qu’elle ne croyait pas qu’il se soit passé quelque chose entre son fils et Sheen, Divertissement ce soir en 2017, “Mon fils n’a jamais mentionné Charlie. Nous n’avons jamais parlé de Charlie. Tout était inventé. Si mon fils était là pour entendre tout cela, il vomirait.”

C’est cette même année que Sheen a poursuivi le National Enquirer pour diffamation pour avoir publié ces plaintes contre lui. Cette affaire a été réglée en 2018, mais la première du documentaire lundi soir à Los Angeles a fait resurgir les allégations salaces.

Haim, décédé en 2010 à l’âge de 38 ans après des années de lutte contre la toxicomanie, avait 13 ans au moment du tournage, tandis que Sheen avait 18 ans. Lui et Feldman étaient restés amis tout au long de leur vie, sauf pour une période d’aliénation envers le fin de la vie de Haim où Feldman a dit qu’il ne pouvait pas regarder son ami se détruire. Ils se seraient réconciliés avant la mort de Haim.

“Ce n’était pas comme une chose qu’il avait dite en passant. Ce n’était pas comme, ‘Au fait, c’est arrivé.’ Il est entré dans les moindres détails “, a déclaré Feldman à propos de Haim dans le documentaire, par Divertissement hebdomadaire. Selon le film, plusieurs autres personnes ont confirmé que Haim leur avait également parlé des abus.

La mère de Haim a parlé sur “The Dr. Oz Show” en 2017 des allégations, où elle affirme que c’est l’acteur Dominick Brascia qui a agressé son fils et non Sheen.

Feldman a longtemps affirmé, et réitère dans son documentaire, que Sheen et Brascia ont agressé son ami. C’est Brascia qui a fait les allégations contre Sheen dans le rapport bombe de 2017. Il est décédé en 2018, mais a également nié les allégations.

Feldman a d’abord commencé à parler des abus sexuels qu’il prétend avoir subis, lui et Haim, tout au long de leur carrière en tant qu’enfants acteurs en 2011 (juste un an après la mort de Haim) avant de nommer des noms et d’entrer dans les détails dans ses mémoires de 2013 “Coreyography”.

Tous les hommes accusés ont nié ces allégations et aucune d’entre elles n’a été inculpée.

