Charlize Theron est embarrassée par une mauvaise date

Charlize Theron a été embarrassée quand un rendez-vous lui a demandé de “faire avec son nez”.

La star de ‘Bombshell’ a rappelé comment un petit ami potentiel lui avait demandé de faire une chose bizarre au cours de ses 20 ans et elle n’a jamais oublié le baiser.

Se souvenant de son pire rendez-vous alors qu’elle faisait une apparition sur Jimmy Kimmel Live, elle a déclaré: “Je suis allée à un rendez-vous dans la vingtaine avec ce gars, qui était vraiment super beau. J’étais, vraiment, vraiment dedans. Il est venu me chercher pour dîner, nous avons dîné. C’était charmant. Je me disais: “Ça va vraiment bien.” J’ai en quelque sorte signalé que j’allais embrasser s’il voulait [and we did].

“Il s’est éloigné et a chuchoté: ‘Faites avec mon nez.’ Je jure sur ma vie. Je ne l’ai jamais oubliée parce que je n’ai pas encore rencontré une autre personne qui aime avoir quelqu’un avec son nez. Je n’ai jamais rencontré une autre personne qui veut faire ça. Il était, genre, vraiment dedans. J’ai commencé à rire parce que c’était bon, donc je ne voulais pas le gâcher. Alors je lui ai donné un petit coup de bec sur le nez et il m’a dit: ‘Non, fais avec.’ ”

Pendant ce temps, Charlize – qui a admis être célibataire pendant “très longtemps” – a précédemment insisté sur le fait qu’elle n’était pas disposée à “compromettre” quoi que ce soit dans sa vie pour un homme.

Elle a dit: “J’adorerais rencontrer quelqu’un et c’est quelque chose que je pense même que cela peut arriver. Je ne suis simplement pas prête à faire des compromis si quelque chose ne va pas. C’est quelque chose qui a définitivement changé pour moi après être arrivé à mon la quarantaine. Je pense qu’une grande partie de mes relations dans le passé a consisté à ce que je sois hyper-conscient qu’il y avait un élément qui menaçait les gens. Dans ma vingtaine, j’ai eu besoin de me moduler. Je me souviens de beaucoup de parfois en pensant: «Si je pouvais simplement me faire plus petit, cette relation serait parfaite.» Mais plus je vieillis, plus je me rends compte que faire cela n’est tout simplement pas vrai pour moi. “

