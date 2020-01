Charlize Theron pensait que sa fille ressemblait à un «lézard»

2020-01-23 21:30:03

Charlize Theron pensait que sa fille de quatre ans, August, ressemblait à un “petit lézard” parce qu’elle souffrait d’eczéma sévère.

L’actrice de 44 ans a adopté Jackson et août en 2012 et 2015, respectivement, et a admis qu’elle était choquée lorsqu’elle a rencontré sa plus jeune fille pour la première fois parce qu’elle était couverte d’eczéma sévère et ressemblait à un reptile écailleux .

S’exprimant dans le podcast de W Magazine «Five Things with Lynn Hirschberg», elle a déclaré: «Je me souviens très bien d’avoir vu Jackson à travers une fenêtre. Je suis sortie de la voiture et je l’ai vue par la fenêtre. Quelqu’un la tenait et mon cœur a bondi de mon corps et je ne pouvais presque pas l’attraper. C’est juste un sentiment émotionnel viscéral que le fait que je garde ma merde en ce moment est si impressionnant.

“Ouais c’est vraiment incroyable c’est vraiment incroyable et la deuxième fois je me souviens que j’ai dû attendre deux heures pour la rencontrer c’était les deux pires heures de ma vie et je l’ai rencontrée et elle ressemblait à un petit lézard. Je ne serai jamais l’oublier. Elle avait un eczéma sévère, elle était juste couverte et je me souviens de la femme qui s’occupait d’elle et elle avait l’air un peu rude. C’est mon bébé! J’étais censé avoir ce petit bébé lézard! ”

Pendant ce temps, la star de “ Bombshell ” avait précédemment révélé que sa fille de huit ans, Jackson – qui était née un garçon – était sortie transgenre quand elle n’avait que trois ans, mais elle veut laisser le jeune raconter sa propre histoire sur son identité de genre.

Elle a déclaré récemment: “L’histoire de ma fille est vraiment son histoire, et un jour, si elle le souhaite, elle racontera son histoire. Je me sens comme sa mère, pour moi, il était important de faire savoir au monde que j’apprécierais s’il utilisait les bons pronoms pour elle. ”

La star de ‘Atomic Blonde’ a également déclaré que August, quatre ans, était actuellement convaincue qu’elle allait se marier cinq fois – avec trois garçons et deux filles.

Charlize a déclaré: “Une de mes filles est convaincue qu’elle va se marier cinq fois et ça va être trois garçons et deux filles, et j’aime juste qu’elle ait la liberté de penser de cette façon. Dieu sait ce que ça va être mais je l’amour qu’elle se sente suffisamment en sécurité pour explorer dans son cerveau de petite fille que tout est possible et qu’elle va aller le découvrir par elle-même. “

