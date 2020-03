‘Cheer Coach dit que la chose la plus importante qu’elle essaie d’enseigner à ses pom-pom girls est’ l’auto-responsabilité ‘

Netflix a débuté la série Cheer l’année dernière. Depuis lors, l’émission, diffusée en six épisodes, montre le parcours d’une équipe de pom-pom girls du Texas tout au long de la saison. Monica Aldama est l’entraîneure de l’équipe de cheerleading du collège. Récemment interrogée sur les docuseries Cheer, Aldama cite les relations avec ses jeunes athlètes comme raison pour laquelle elle continue son travail. La chose la plus importante qu’Aldama enseigne à ses pom-pom girls, dit-elle, est l’auto-responsabilité.

. Sport a récemment interviewé l’entraîneur-chef présenté sur Cheer, Monica Aldama. Elle a parlé de son rôle d’entraîneure de cheerleading au collège.

“J’ai vraiment essayé de travailler au fil des ans … juste apprendre ce que je pouvais faire pour remplir ces rôles pour ces enfants”, a déclaré Aldama à .. Après avoir remporté 14 championnats collégiaux, l’entraîneur de Navarro Cheer n’a plus besoin de trophées. Ce sont les pom-pom girls qui la maintiennent au travail. Aldama a partagé:

Je pense que c’est vraiment pourquoi je suis toujours là, ce n’est pas de la pom-pom girl. J’ai gagné plein de titres, je n’ai pas à faire mes preuves là-bas. C’est la relation avec les enfants et le sentiment de les voir réussir.

Aldama dit que pour la distribution “Cheer”, tout est question de responsabilité

Mais la personnalité Cheer maintient sa mentalité de «gagnante». . a rapporté que le mantra d’Aldam se présente comme suit: “continuez jusqu’à ce que vous ayez bien compris, puis continuez jusqu’à ce que vous ne vous trompiez pas.”

Aldama a déclaré que la leçon clé pour ses pom-pom girls Navarro est de prendre leurs responsabilités. La star de Cheer a déclaré à .:

L’auto-responsabilité est juste une chose si importante pour moi, car tant de gens de nos jours veulent rejeter la faute sur les autres et ne pas simplement prendre la responsabilité de leurs propres actions.

Le Concours national d’acclamation 2020 est annulé en raison de la pandémie de coronavirus

Malheureusement, Aldama ne sera pas en mesure de prendre ces leçons dans le test final de la saison: le championnat des acclamations collégiales à Daytona, en Floride. Plus tôt ce mois-ci, Varsity Spirit a annoncé que tous leurs concours et événements avaient été annulés pour les prochaines semaines, à la suite de la pandémie de coronavirus. La déclaration se lit comme suit:

Varsity Spirit a pris la décision de ne pas procéder comme prévu avec les événements prévus pour au moins les huit prochaines semaines. Nous explorons activement toutes les options, y compris la reprogrammation d’événements, l’extension de la saison des événements et l’hébergement d’événements virtuels.

Aldama a posté sur Instagram qu’elle avait le cœur brisé à propos de la décision.

“Mon cœur … se brise pour les souvenirs perdus et le temps perdu avec ma belle équipe”, a écrit l’entraîneur Cheer. “Je n’étais pas prêt à dire au revoir si vite.” Aldama l’a partagée grâce à son équipe d’encouragement:

Je tiens à remercier les enfants d’avoir versé tout ce qu’ils avaient dans cette année entière – pour les nuits tardives – les jeux – le service communautaire – les vacances abandonnées. Ce sont des combattants et ils m’ont toujours donné 100%. Leur routine était si belle et leur éthique de travail était sans pareille.

Cependant, la star de Cheer n’a pas l’habitude de se sentir si mal préparée.

“J’ai toujours pu contrôler le récit et recourir au plan B ou C ou même Z”, a poursuivi Aldama dans la légende Instagram. Mais elle a promis que l’équipe Navarro Cheer serait de retour et prête à concourir.

“Ce que je sais,” a écrit Aldama, “c’est que nous reviendrons mieux que jamais !!!”