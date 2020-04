Chelsea Handler pose dans la baignoire avec des livres et des fans deviennent fous

Chelsea Handler fait à nouveau la une des journaux avec la façon unique dont elle pose avec des livres sur Instagram, et ce n’est pas la première fois. Il y a environ une semaine, Handler a commencé à poser essentiellement nue tout en tenant des livres à des endroits stratégiques. Lisez la suite pour en savoir plus sur ce dernier message qui fait parler les fans.

Chelsea Handler pose dans une baignoire avec des livres

Chelsea Handler | Scott Angelheart / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Dans le dernier post Instagram de Handler, elle pose dans la baignoire essentiellement nue. Il y a des livres stratégiquement placés pour empêcher Handler d’être trop risqué, mais il est assez évident qu’elle est nue ou du moins presque au moment où la photo a été prise. Plus de 139 000 personnes ont aimé le post et beaucoup l’ont commenté.

La gestionnaire tient des livres qu’elle recommande. Elle

posté en faisant la même chose avec des livres différents tout en posant nue sur une chaise

semaine plus tôt. Elle encourage la lecture tout en nous faisant tous rire

hystériquement.

Sous-titré du gestionnaire

le post avec: «Aimez-vous vous amuser dans la baignoire avec l’apprentissage? Je fais. je

partagera les recommandations #GetLitWithChelsea tous les deux mois si vous souhaitez

lire certains de mes choix et empêcher votre cerveau de se transformer en crêpe pendant

quarantaine. Livres: #Untamed by @glennondoyle, #UntetheredSoul by

#MichaelAllenSinger et #Diplomacy par #HenryKissinger #NakedLit. ”

Les fans deviennent fous dans les commentaires

De nombreux fans ont commenté ce post pour diverses raisons. Certains ont parlé des différents livres que Handler a choisi de mettre en avant, tandis que d’autres ne pouvaient pas arrêter de parler du fait qu’elle est presque nue pour le monde entier.

Quelques fans sont d’accord avec les recommandations du livre de Handler. “Untethered

Soul est l’un des meilleurs livres que j’ai jamais lus. Untamed est un must pour tout le monde

trop 👌💫 », a commenté un utilisateur d’Instagram.

D’autres fans semblent aimer ses choix de lecture et son «look de lecture». “Lecture Untamed et vient de terminer Untethered Soul 🙏💛. De plus, je suis très inspiré par votre look de lecture », a écrit un fan.

Les fans ont beaucoup de sentiments

Un certain nombre d’utilisateurs ont commenté le corps de Handler et comment

jaloux ils en sont. «Votre corps me met en colère. Avec amour, “quelqu’un

commenté.

Un autre fan pense que Handler devrait simplement obtenir une page OnlyFans

déjà. OnlyFans est un type de média social auquel les fans peuvent s’abonner aux profils

pour un coût supplémentaire. Le contenu peut inclure une variété de choses, comme vous pouvez l’imaginer.

“Elle doit cesser de nous taquiner et obtenir une page OnlyFans

déjà », a suggéré un fan.

Un fan pense que c’est le club de lecture qu’ils attendaient

pour. “Pouah. Le club de lecture que j’attendais et espérais! 🙌🏼 », ils

m’a dit.

D’autres fans sont juste reconnaissants pour les rires pendant cette période

de distanciation sociale et d’isolement. “Tu me fais rire tous les jours”, un fan

écrit dans les commentaires.

Les fans semblent vraiment aimer toutes les nouvelles recommandations de livres

et des photos qui les accompagnent. J’espère qu’il y aura plus à venir dans le

futur. Chelsea Handler continue de faire les gros titres de son hilarant social

publications dans les médias. Vérifier les dernières mises à jour.