Chelsea Handler prend connaissance de la thérapie et de son impact sur sa vie

Chelsea Handler a fait ses débuts dans la scène de la comédie debout après avoir déménagé à Los Angeles du New Jersey à l’âge de 19 ans. C’est son rôle dans l’émission de caméra cachée de 2002, Girls Behaving Badly, qui l’a propulsée dans sa carrière de retardataire. animateur de télévision de nuit. Elle a animé et produit une émission de potins sur les célébrités, Chelsea Lately, sur E! pendant sept ans et plus tard a créé quelques autres émissions et documentaires télévisés.

Elle est également écrivaine avec des chroniques de magazine régulières et six livres à son actif. Dans son dernier livre, Life Will Be the Death of Me… et vous aussi! et les articles et interviews qui ont suivi, elle explique comment et pourquoi elle a commencé la thérapie, et comment cela a affecté toute sa vie.

Chelsea Handler n’était pas fan de thérapie ou de méditation

Le gestionnaire a toujours été difficile, certains l’appellent même intrépide. Elle s’est décrite avant la thérapie comme ayant «parcouru au bulldozer» son chemin dans la vie et sa carrière. Cela l’empêcha de regarder derrière elle le bien ou le mal qu’elle avait laissé dans son sillage. Sa façon de gérer les problèmes de la vie était de se frayer un chemin avec une force brute et de ne jamais laisser une autre personne la voir pleurer.

Dans un article pour Vogue Australie, elle a écrit: «J’ai prévu de survivre à mes séances de thérapie sans parler de mon enfance et certainement sans pleurer devant personne. Ce que j’ai vite appris, cependant, c’est que la mort accidentelle de mon frère, quand j’avais neuf ans et il avait 22 ans, était à l’origine de ma colère. »

Résolue à ne pas parler de son enfance ou de son frère, elle a passé les deux premiers mois de thérapie à parler de personnes avec lesquelles elle n’a jamais été directement impliquée.

Chelsea Handler, d’une manière étrange, doit remercier Trump pour sa transformation

Handler a finalement cherché une thérapie lorsque sa rage après les élections de 2016 est devenue trop forte. Elle est même arrivée à affronter des inconnus dans des aéroports qui regardaient Fox News. Sachant qu’elle ne pouvait pas continuer avec autant de colère, elle a cherché un psychiatre qui avait été l’invité de son émission.

Au début, elle a dit l’avoir pris «semaine par semaine» et attendait qu’il lui donne des outils pour faire face à son manque de patience et à son indignation face aux élections. Elle a passé deux mois de thérapie à parler presque exclusivement des atouts et n’avait pas l’intention de passer à des questions personnelles.

Ce n’est que lorsqu’elle a reçu le simple cadeau d’une orange que son psychiatre a apporté de son propre arbre, qu’elle est finalement tombée en panne. Après ce changement, elle a commencé à travailler sur ses propres problèmes. Elle a pu trier sa colère face à la mort de son frère et son dégoût face à la réaction de son père qui l’a empêchée de pleurer comme lui.

Elle a terminé son travail d’écriture pour Vogue Australie par la phrase: «Je suis en meilleure santé maintenant, et pour cela, j’ai l’élection de Donald Trump à remercier.»

Comment Chelsea Handler se sent-elle maintenant qu’elle a suivi une thérapie?

Chelsea Handler | Leon Bennett / .

Maintenant, Handler dit qu’elle est plus ouverte, présente et douce depuis qu’elle a résolu ses problèmes de thérapie. Elle ne roule plus des yeux sur des mots à la mode comme «gratitude», «univers» et «chou frisé».

Elle poursuit: «Maintenant, je comprends de quoi les gens parlent. Je comprends aussi que vous permettre d’être vulnérable est ce qui fait vraiment la force – maintenant que j’ai nettoyé la plus grande blessure de ma vie, je peux mieux servir les autres. »

Elle a actuellement réduit ses séances de thérapie à seulement une ou deux fois par mois. Elle a l’intention d’apprendre à naviguer dans ses émotions et sa vie sans l’aide d’un professionnel.