Chelsy Davy, l’ex-prince Harry, sort avec un nouvel homme

L’ex-petite amie du prince Harry, Chelsy Davy, a révélé qu’elle sortait avec quelqu’un de nouveau et a admis qu’elle était “vraiment heureuse en ce moment”.

La femme d’affaires zimbabwéenne de 34 ans était la première petite amie sérieuse du roi de 35 ans, mais leur relation amoureuse a pris fin après sept ans en 2011, alors que Chelsy se débattait avec les projecteurs intenses de sortir avec un membre de la famille royale britannique.

Harry est resté un ami proche de son ex-amant et elle a même assisté à son mariage avec sa femme la duchesse Meghan au château de Windsor en mai 2018.

Lorsqu’on lui a demandé si elle sortait avec quelqu’un pour le moment, Chelsy a répondu: “Oui, il y a quelqu’un, et je suis assez séduit par celui-ci, mais c’est très nouveau et je ne veux pas en dire trop.”

Sa nouvelle relation survient après que Chelsy eut une brève romance avec l’un des amis de Meghan.

La beauté blonde a été aperçue en train d’embrasser passionnément le producteur de télévision James Marshall, qui était autrefois marié à Elettra Wiedemann, fille d’Isabella Rossellini et proche amie de l’ancienne star de ‘Suits’ – qui était connue sous le nom de Meghan Markle avant d’épouser le prince – en avril 2018.

Une source a déclaré à l’époque: “Il n’est pas clair si Meghan a présenté Chelsy à James, mais cela rend tout le monde heureux.”

Chelsy a également admis qu’elle avait enfin l’impression que «tout se mettait en place» dans sa vie, en particulier avec sa carrière qui se dessinait.

Elle a ajouté au numéro d’avril du magazine Tatler: “Je suis très heureuse de ma situation actuelle.

“Je suis content de tout. Je fais quelque chose en Afrique qui me passionne et je suis excité pour ce que ma vision est et ce que cela va créer. Tout se met en place.”

Chelsy dirige maintenant sa propre entreprise de bijoux Aya après avoir travaillé en droit.

En 2016, l’ancien avocat stagiaire a expliqué ce que c’était que d’être avec Harry – qui a maintenant un fils de neuf mois, Archie, avec Meghan et prend du recul en tant que membre senior de la famille royale pour commencer une nouvelle vie au Canada avec sa famille – et a admis qu’elle ne pouvait tout simplement pas faire face à la surveillance constante de sa vie.

Elle a dit: “C’était dur. C’était tellement plein: fou et effrayant et inconfortable.

«J’ai trouvé ça très difficile quand c’était mauvais. Je ne pouvais pas m’en sortir. J’étais jeune, j’essayais d’être un enfant normal et c’était horrible.

“J’aime profiter de la vie, mais j’aime réaliser des choses et je suis très ambitieux.

“Ils peuvent être pardonnés de ne pas savoir que je travaillais très dur, je n’ai pas crié à ce sujet.

«Si tu sors une fois, ils prennent une photo, mais ils ne prennent pas une photo de toi qui va travailler tous les matins, c’est de toi qui tombe d’une boîte de nuit à 4 heures du matin.

