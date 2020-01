Cher blâme les excuses de Wendy Williams à Joaquin Phoenix après une insulte à la cicatrice sur les lèvres

2020-01-16 09:30:04

Cher est furieux après que Wendy Williams se soit moquée de la cicatrice sur les lèvres de Joaquin Phoenix et fumé que ses excuses à la “communauté fendue” ne sont pas assez bonnes.

Cher a demandé que Wendy Williams soit renvoyée après qu’elle se soit moquée de la cicatrice aux lèvres de Joaquin Phoenix.

L’animatrice de 55 ans a été critiquée mercredi (15.01.20) lorsqu’elle s’est moquée de la cicatrice de l’acteur ‘Joker’ sur sa lèvre supérieure – dont il n’a jamais discuté mais qui serait une cicatrice non chirurgicale dont il était né avec – et a également poussé sa lèvre vers le haut pour imiter la faille, qu’elle a qualifiée de «fente labiale» lors de son programme éponyme.

Wendy a déclaré: “Lorsqu’il se rase la moustache, il a une fracture capillaire.

“Il en a un – comment tu appelles ça? Fente labiale, fente palatine.”

Cher était furieux et a appelé à ce que Wendy soit «licenciée» pour avoir insulté Joaquin et les nombreuses personnes qui souffrent de «douleur» d’une fente, une ouverture dans la lèvre supérieure ou le toit de la bouche qui se produit lors du développement de structures faciales chez un bébé à naître. ne ferme pas complètement.

La légende de la musique, âgée de 73 ans, a tweeté: “AVANT LEURS ADOLESCENTS BEAUCOUP DE TEMPS QU’ILS SONT EN DOULEUR, AFFIRMENT, MAIS ONT ESPÉRÉ QU’ILS REGARDERONT NORMAL. LE & LA PEUR DE LEURS PARENTS SONT IMPOSSIBLES. SI VOTRE MAMAN A VU CE QUE VOUS AVEZ FAIT “J’aurais honte. Ma maman m’a dit d’aimer et d’aider PPL dans la douleur. QUI EST U!? U DEVRAIT B VIRER (sic)”

Wendy s’est excusée auprès de la “communauté des fentes” et a promis de faire un don à Operation Smile et à l’American Cleft Palate-Craniofacial Association, qui aident les familles à faire face à cette maladie.

Le présentateur répondait au footballeur canadien Adam Bighill, qui est né avec une fente palatine et dont le fils Beau subissait une intervention chirurgicale pour la condition.

Elle a déclaré à la star du football “Je veux m’excuser auprès de la communauté des fentes et en l’honneur de Beau’s, notre émission fait un don à @operationsmile et @AmerCleftPalate et encourage nos Wendy Watchers à en savoir plus et à aider à soutenir la communauté des fentes (sic)”

Cher a ensuite ajouté une capture d’écran de Wendy tenant sa lèvre sur son émission et a fulminé que les excuses n’étaient pas suffisantes.

Elle a sous-titré le message: “FAIT UNE APOLOGIE COMPENSER POUR CELA (sic)”

Répondant à un utilisateur de Twitter qui a suggéré qu’elle devrait laisser tomber après que Wendy a dit qu’elle était désolée, Cher a fulminé: ”

CE QU’ELLE A FAIT … ET RIÉ

À PROPOS !! JE CONNAIS CES ENFANTS ET DES ADULTES. ILS PASSENT PAR L’ENFER, LEURS PARENTS PASSENT PAR HEL !! Fk ses excuses.

ELLE VEUT GARDER SON EMPLOI !! JE PEUX CONTENIR MA COLÈRE !! (sic) “

Mots clés: Cher, Wendy Williams, Joaquin Phoenix

