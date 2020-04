Cheri Oteri de ‘SNL’ pense que Lisa Rinna est un peu trop obsédée par l’argent

Saturday Night Live alun et Bravo superfan Cheri Oteri ont observé que Lisa Rinna de The Real Housewives of Beverly Hills est sérieusement accrochée à la richesse.

Oteri est apparu sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen. Elle a partagé lors de l’After Show que Rinna avait un peu trop parlé de la richesse de son ami Sutton Stracke.

Kyle Richards, Teddi Mellencamp, Erika Jayne dans le rôle de «Roxie Hart», Dorit Kemsley, Sutton Stracke et Lisa Rinna | Bruce Glikas / WireImage

Stracke emmène Rinna à un essayage dans l’immense appartement de Domenico Dolce à Manhattan. Dans un confessionnal, Rinna ne se retient pas. «Que dit Sutton que Dolce & Gabbana en fasse une pièce unique en son genre? Ça dit qu’elle est riche, chérie! Elle est riche! ” Oteri a saisi l’instant et a également remarqué la façon dont Rinna a joué l’ensemble de la révélation.

Rinna est trop excitée par l’argent

Oteri a fait remarquer: «[Rinna’s] l’obsession de la richesse était un peu nauséabonde. » Elle s’est souvenue quand Stracke a emmené Rinna lorsqu’elle a essayé sa tenue de couture Dolce & Gabbana sur mesure. Oteri a eu une réaction assez forte à la tenue personnalisée conçue pour Stracke. Elle dit que la scène au domicile de Dolce a été le moment le plus marquant du premier épisode pour elle.

Après la WWHL

“Lisa Rinna, elle ne pouvait même pas mentir, elle dit:” Oh, c’est un soutien-gorge Dolce & Gabbana que vous portez? “Comme si, essayant de dévier de la tenue. Et ça m’a juste fait rire parce que c’est comme, ‘Non, non non, ça vient de JCPenney. Le reste est entièrement Dolce & Gabbana. »»

“Et puis Lisa Rinna dit:” Eh bien, si vous êtes si riche, vous pouvez à peu près porter tout ce que vous voulez “”, a poursuivi Oteri.

Rinna a toujours dit qu’elle était une arnaque

Dès la minute où Rinna a rejoint RHOBH, elle a clairement indiqué qu’elle bousculait pour faire de l’argent. Elle a récemment déclaré à Variety qu’elle s’inquiétait de l’impact de la pandémie sur sa capacité à maintenir ses entreprises à flot. “J’espère, [my businesses] continuera et nous pourrons gagner de l’argent et survivre. Je veux dire, c’est la partie la plus effrayante: comment pouvons-nous continuer? »

Bien que Rinna ait plaisanté sur le fait de devenir le porte-parole de Depend, elle a déclaré que les publicités ont fini par être son concert le plus rémunéré. “Je ferai à peu près n’importe quoi”, a-t-elle déclaré sur RHOBH, raconte Radar Online. «L’emploi de Depends a sauvé notre bacon. J’ai été payé plus d’argent pour faire cela que je n’ai jamais été payé pour faire quoi que ce soit de ma vie et j’étais comme un clin d’œil jusqu’à la banque. » Ajoutant: “Je ferai n’importe quoi pour faire de l’argent.”

Fait intéressant, la valeur nette de Rinna peut être supérieure à celle de Stracke. La valeur nette de Stracke est de 2 millions de dollars, tandis que la valeur nette de Rinna serait de 8 millions de dollars. Rinna peut avoir construit une quantité considérable de richesse à partir de RHOBH (en plus de ces publicités Depend). Elle a été payée 450 000 $ pour sa première saison de l’émission. Elle est devenue membre de la distribution dans la saison cinq après avoir été «invitée» dans la saison quatre.

Mais lors du premier épisode, Rinna n’a pas pu s’empêcher de jaillir sur la richesse de Stracke. “L’ex-mari de Sutton est dans les hedge funds, qui sait, comme les trucs d’argent”, a-t-elle déclaré dans un confessionnal. «Lorsqu’ils ont divorcé, Sutton ne savait pas qu’elle serait prête à vivre. Parce qu’il y a des maisons, des jets privés et je pense qu’il y a une équipe de baseball. Ou deux. Ou plus. Je ne sais pas. Elle a beaucoup d’argent f ** king. “

The Real Housewives of Beverly Hills sera diffusé mercredi à 8 / 7c sur Bravo.