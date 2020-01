2020-01-04 10:30:04

Cheryl Tweedy prévoit d’avoir plus d’enfants via un donneur de sperme car elle ne cherche pas une nouvelle relation.

La chanteuse de 36 ans a déjà un fils de deux ans, Bear, avec son ancien partenaire Liam Payne, mais elle souhaite ajouter à sa famille et a décidé d’utiliser un donneur de sperme car elle est actuellement célibataire.

Cheryl a déclaré au magazine The Times: “Si le temps était de mon côté et j’étais dans la vingtaine, oui, j’attendrais et envisagerais plus d’options, ou j’attendrais quelqu’un que je jugeais bon, mais …

“Vous pourriez rencontrer quelqu’un et pour cette année, c’est incroyable, mais il n’y a jamais de garantie car il y a tellement de variables qui peuvent se produire. La vie est un vieux jeu amusant.”

Cheryl – qui était auparavant mariée au footballeur Ashley Cole et au restaurateur Jean-Bernard Fernandez-Versini – a révélé qu’elle obtiendrait le sperme de “l’extérieur de la ville”.

Cheryl a dit: “Vous pouvez l’obtenir de l’étranger”, et elle a plaisanté: “Imaginez-vous un gars de Newcastle disant:” C’est mon enfant? ” Il y a beaucoup de choix et de réflexion. ”

Cheryl a également admis qu’elle n’avait pas eu de chance en amour, affirmant qu’elle n’était pas bonne pour choisir un partenaire.

Elle a dit: “Je ne suis tout simplement pas très bonne dans le choix. Je pense que j’ai toujours eu un peu de cette maladie où je suis une sorte de contradiction.

«Je suis attiré par les gens qui ont des traits que je déteste, si cela vous semble logique? Parce que cela n’a aucun sens pour moi. C’est presque comme, ‘Puis-je les aider …?’

“Mais je suis vraiment dans un bon espace maintenant. J’ai tellement dépassé tout cela. Je suis tellement heureux maintenant. Je suis content de qui je suis et où je suis dans ma vie, et de ma situation … (et) mon fils.

“Je n’avais pas besoin de le choisir. Il m’a choisi! Et cela a changé ma vision du monde. Cela a tout changé pour moi de la meilleure façon. J’ai dû me réévaluer en tant que personne, en tant que femme, en tant que femme plus âgée.”

Mots clés: Cheryl Tweedy, Liam Payne

