Chicago, la fille de Kim Kardashian West, adore les toutous

2020-02-27 20:30:06

Kim Kardashian West aime que sa fille de deux ans, Chicago, soit obsédée par les chiens.

La plus jeune fille de Kim Kardashian West aime les “toutous”.

La star de “ Keeping Up With the Kardashians ” est étonnée de la douceur de Chicago de deux ans avec les pooches et n’a pas pu résister à partager une série de photos de sa petite fille en train de bécoter un beau Golden Retriever dans le parc sur Instagram.

Prenant son compte personnel mercredi (27.02.20), la beauté de la télé-réalité de 39 ans a publié trois photos de Chicago avec son nouvel ami à quatre pattes et a écrit: “Ma fille Chi aime les toutous !!! (sic)”

Mais ce ne sont pas seulement les animaux que Chicago est intrépide, car le jeune a récemment tenté de s’échapper de sa chaise haute et a fini par lui ouvrir le visage.

Kim a déclaré à l’époque: “L’autre jour, ma fille Chicago est tombée de sa chaise haute, a coupé tout son visage, des points de suture, a dû aimer, comprendre tout ça. Donc, des choses se passent …

“Elle va bien, oui. Grande, grosse cicatrice sur la joue, mais elle va bien.”

Kim essaie de faire en sorte que tout se passe bien le matin en se levant avant l’aube afin qu’elle puisse s’adapter à son entraînement avant que les enfants – North, six, Saint, quatre, Chicago et Psaume, neuf mois – se réveillent pour commencer leur journée.

Elle a expliqué: “Je fais de la microgestion, donc je me lève à 5h40, dans la salle de gym à 6 heures, fait 7.

“Ils [the kids] réveille-toi, je les lève à 7h05, le petit déjeuner à 7h30, la porte à 7h55, comme son super microgéré. ”

Pendant ce temps, Kim a récemment déclaré qu’elle suivait un régime à base de plantes, tandis que sa fille North, qu’elle a avec son mari Kanye West, est devenue pescatarienne – ce qui signifie qu’elle ajoute du poisson à son régime déjà végétarien.

Participant à une session de questions / réponses sur Twitter, Kim a déclaré: “Je mange principalement à base de plantes. Plus de viande. Gruau et saucisse végétalienne pour le petit déjeuner, les tacos végétaliens sont mon préféré pour le déjeuner! Les salades sont bonnes aussi! Les smoothies à la mousse de mer sont vraiment bons Oui, les enfants aussi [join in on the plant based diet].

“North est un pescatarien.”

Mots clés: Kim Kardashian West, Kanye West, Chicago West, North West, Saint West, Psalm West

Retour au flux

.