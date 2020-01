Chicago West célèbre avec la fête de Minnie Mouse

2020-01-16 11:30:06

Kim Kardashian West et Kanye West ont célébré l’anniversaire de leur plus jeune fille Chicago avec une fête sur le thème de Minnie Mouse mercredi (15.01.20).

Chicago West a eu deux ans mercredi (15.01.20) et a été rejointe par divers membres de sa célèbre famille pour un coup de peinture et beaucoup de friandises.

La tante de Chicago, Kylie Jenner, a amené sa fille Stormi, âgée de 23 mois, qu’elle a avec Travis Scott, pour les célébrations et a montré quelques photos sur son histoire Instagram, y compris une fille d’anniversaire peignant sur une toile tout en portant Minnie Mouse les oreilles et la peinture faciale sportive ressemblent davantage au personnage populaire de Disney.

Kylie a également présenté une table de desserts avec un gâteau Minnie Mouse à trois niveaux, des biscuits roses, des macarons et des cupcakes, tandis que “ Chicago ” était écrit sur le mur derrière avec la célèbre police Disney.

Kim a célébré l’anniversaire du jeune en partageant deux photos de sa fille sur Instagram et a salué la petite fille “intelligente et impertinente”.

Elle a écrit: “Joyeux anniversaire ma douce petite fille Chicago !!! Je ne peux pas croire que tu as déjà 2 ans! Tu apportes tellement de joie dans nos vies. J’adore te voir grandir chaque jour! vous aime pour toujours! ”

La grand-mère de Chicago, Kris Jenner, a également partagé un hommage touchant à sa “précieuse” petite-fille.

Parallèlement à un diaporama d’images, elle a écrit: “Joyeux anniversaire précieux Chi Chi !!! Tu as apporté tellement de joie et d’amour dans notre famille et je t’aime sur la lune et retour !!!

“Vous êtes notre petite poupée ange et j’adore vous voir grandir … quelle bénédiction vous êtes! [heart emojis] #love #happybirthdaychi #chicago. (sic) ”

La semaine dernière, Kim – qui a également North, six, Saint, quatre et Psaume, huit mois, avec Kanye – a partagé une vidéo dans laquelle elle a interrogé Chicago sur ses célébrations d’anniversaire.

Elle a demandé au tout-petit: “Dont l’anniversaire est le prochain.”

Chicago a demandé: “Sainty?”

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a rappelé à sa fille que c’était la sienne et a ensuite demandé: “Que voulez-vous faire pour votre anniversaire? Voulez-vous avoir un gâteau?”

Chicago a demandé avec enthousiasme un gâteau rose, mais a ensuite opté pour Minnie lorsqu’on lui a demandé si elle voulait le personnage de Disney ou un dessert sur le thème de Baby Shark.

Le tot a dit: “Gâteau Minnie Mouse! Je t’aime maman.”

.