Chien Champan & # 039; a besoin d’amour & # 039;

Duane ‘Dog’ Chapman “a besoin d’amour” suite au décès de sa femme Beth Chapman.

La star de “ Dog the Bounty Hunter ” a perdu sa femme Beth – avec qui il est sorti plusieurs années avant son mariage en 2006 – d’un cancer de la gorge en juin 2019, et après avoir retrouvé l’amour avec Moon Angell sept mois seulement après le décès de Beth, Dog a maintenant expliqué qu’il “avait besoin de l’attention” d’un partenaire.

Dans une interview accordée au New York Times, il a déclaré: “J’ai besoin d’attention. Je me réveille tous les jours et je dis:” Miroir, miroir sur le mur, qui est le plus mauvais chasseur de primes de tous? ” J’ai besoin d’amour.”

Dog, 66 ans, a 12 enfants avec ses quatre épouses précédentes, et est maintenant leur unique responsable après la mort de Beth.

Mais récemment, la fille de Dog, Lyssa Chapman, âgée de 32 ans, a frappé Moon, car son nouvel amant aurait romancé son frère avant qu’elle ne noue une relation avec son père.

S’adressant à ses sites de réseaux sociaux, Lyssa a écrit: “Si quelqu’un qui a rencontré votre famille en sortant avec votre frère, a essayé de sortir avec votre père après la mort de votre belle-mère, que feriez-vous?

“Si vous alliez au placard de votre mère et que vous voyiez qu’elle déplaçait tous ses vêtements et les remplaçait par les siens, que feriez-vous? #ItsNotWhenOrWhyItsWho.

“Mon père est un CUL HOMME. Son argent. Sa dynastie. Mais vous pouvez garantir que mon nom ne restera pas dans l’histoire en tant que personne qui a soutenu cela. (Sic)”

Malgré le déplacement avec Moon, Dog a vu un rétrécissement sur une base régulière depuis la mort de Beth pour l’aider à faire face à la perte.

S’exprimant récemment sur son compte Instagram, Dog a déclaré: “Aller dans mon psy depuis 6 mois maintenant depuis que Beth m’a quitté, je ne sais pas si cela fonctionne, faites-le savoir dans un autre 6.”

Pendant ce temps, la star de “ Dog’s Most Wanted ” a précédemment avoué qu’il était déterminé à poursuivre sa carrière – malgré la mort de sa femme.

Il a dit: “Je ne serai plus jamais le même émotionnellement, car il y a un énorme morceau de mon cœur qui n’est plus là. Mais je dois rester papa et le chien.”

