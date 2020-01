«Chilling Adventures of Sabrina» Spoilers: Avez-vous attrapé ces «Riverdale» Shout-Out?

Riverdale a diffusé son premier épisode en 2017 sur The CW, mais depuis que Chilling Adventures of Sabrina a été présenté à Netflix en 2018, les fans réclament un crossover ou deux. Pourquoi? Dans les bandes dessinées, les deux univers sont interconnectés avec leurs villes voisines de Riverdale et Greendale, les relations des personnages et les événements étranges.

Les deux émissions télévisées poussent les choses un peu plus loin avec leurs thèmes sombres, leurs romances d’ados torrides et leurs intrigues folles mais passionnantes qui attirent le public. La série a le même créateur / showrunner en commun – Roberto Aguirre-Sacasa – et il a taquiné que finalement les deux mondes pourraient entrer en collision. La troisième saison de CAOS a lancé une poignée de signes de tête à Riverdale et maintenant les fans en veulent plus.

Voici les cris pas si subtils de Greendale à Riverdale. Ne lisez pas à l’avance si vous n’avez pas encore profité de la saison ENTIÈRE de Chilling Adventures of Sabrina.

Scène des «Aventures glaciales de Sabrina» de Netflix | Netflix

Penelope Blossom, c’est toi?

Il n’a pas fallu trop de temps pour repérer le premier clin d’œil à Riverdale

fans parce que l’épisode un présente Nathalie Boltt. L’actrice joue Penelope

Blossom sur la série à succès de The CW, et dans une scène de Chilling Adventures,

les téléspectateurs pensaient presque que le personnage s’était rendu à la Nouvelle-Orléans.

Nan. Pendant quelques secondes, Boltt a joué une connaissance de dame

nommé Mme Dubois, un déguisement porté par Prudence pour un sort glamour à piéger

Père Blackwood. La magie a disparu, tout comme l’accent de Boltt en tant que Dubois

sorcière s’est révélée.

Un voyage à Riverdale était nécessaire

Dans l’épisode 3, Sabrina part en quête de “Régie impie” avec Ambrose pour trouver la couronne du roi Hérode. Ils ont compris qu’il était caché à Riverdale de tous les endroits, et sur leur route là-bas, la caméra coupe un panneau avec la signature de Jughead. «JJ wuz here» est écrit en graffiti à côté de l’abréviation de Southside Serpents sur un panneau de bienvenue de Riverdale.

Ce n’est pas tout. La couronne elle-même était cachée à l’intérieur d’un érable, probablement sur une terre appartenant à la famille de Cheryl Blossom. Si vous avez manqué cet indice, Ambrose fait une remarque sur l’odeur du sirop d’érable quand il était à la morgue et le roi Hérode a essayé de se faufiler sur lui.

Nouveau #Riverdale mercredi prochain, en attendant faites un détour par @SabrinaNetflix! CAOS en streaming…

Pop’s est un favori local

Tante Hilda, qui vient de révéler sa transformation en araignée

au Dr Cerberus, lui dit qu’elle a soif d’autre chose que de mouches. Pendant

une scène de l’épisode six, elle lui demande d’aller dans un restaurant à Riverdale qui a

les «hamburgers les plus juteux et les laits les plus épais», et il part

courir à Pop’s Chock’lit Shoppe. Il le fait, et cela a conduit à un autre lien avec Riverdale.

Les gangsters se déplacent

Personne ne s’attendait à ce que la douce tante Hildie se transforme en monstre meurtrier avec une soif de sang humain, mais c’est arrivé. Après que le Dr C soit sorti pour une course de hamburgers dans l’épisode six, un membre des Southside Serpents est entré dans sa boutique.

Hilda était seule là-dedans et il a été ramassé du sol en quelques instants et transformé en nourriture d’araignée. Nous ne savons pas si le motard anonyme sera mentionné dans les prochains épisodes ou saisons de Riverdale, mais ce serait cool.

Y aura-t-il un croisement effrayant entre Riverdale et Chilling Adventures of Sabrina? Les deux équipes de cheerleading s’affronteront-elles dans un avenir proche? Nous ne sommes pas sûrs, mais voici en espérant qu’Aguirre-Sacasa y arrivera.

