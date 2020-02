Chloe Fineman vient d’avoir son moment d’évasion

Au cours des dernières années, Saturday Night Live a connu une sorte de résurgence. Avec le paysage politique actuel, nous ne pouvons pas reprocher à la légendaire série de croquis d’avoir une journée sur le terrain avec des titres récents. Et en conséquence, des joueurs de longue date tels que Kate McKinnon, Cecily Strong et Beck Bennett ont livré certains de leurs meilleurs travaux.

Mais SNL a toujours trouvé des moyens de continuer à se développer au-delà de son matériel strictement politique. En 2019, le spectacle a fait appel à Chloe Fineman et Bowen Yang en tant que joueurs vedettes. Alors que Yang est régulièrement apparu dans des croquis, le rôle de Fineman a été beaucoup plus sporadique. Lors de l’épisode du 8 février 2020, elle a eu la chance de prouver ce qu’elle pouvait faire

Chloe Fineman au Gala du Musée du Musée américain d’histoire naturelle | Sylvain Gaboury / Patrick McMullan via .

Chloe Fineman a rejoint ‘Saturday Night Live’ en 2019

Avant de rejoindre SNL, Fineman a travaillé avec la troupe d’improvisation basée à Los Angeles The Groundlings. Elle a également joué avec la Upright Citizens Brigade et au festival Juste pour rire de Montréal. En plus de cette expérience, Fineman est également apparu dans des émissions télévisées à succès telles que Grown-ish, Jane the Virgin et Search Party.

Mais la présence de Fineman sur les réseaux sociaux a probablement joué un rôle crucial en mettant l’actrice, l’écrivain et le comédien sur le radar de SNL. Elle possède un compte Instagram populaire et a publié de nombreux travaux sur les personnages sur sa chaîne YouTube. Peu de sa portée et de son habileté en matière d’impressions n’avaient pas encore réussi sur SNL. Mais les téléspectateurs ont finalement eu un petit avant-goût.

En tant que joueur vedette, Fineman n’a pas souvent l’occasion de prendre la vedette. L’épisode de SNL du 8 février 2020 – organisé par RuPaul avec l’invité musical Justin Bieber – lui a donné la photo dont elle avait besoin. Lors de la mise à jour du week-end, Colin Jost a invité Fineman à discuter des Oscars du lendemain. Et elle l’a cloué.

La mise à jour du week-end l’a amenée à discuter des Oscars

Au lieu de laisser Fineman jouer un personnage – Strong reprendrait sa populaire Cathy Anne quelques minutes plus tard – elle l’a joué relativement directement au début. Décrivant les Oscars comme sa «fête préférée», Fineman a expliqué comment elle avait tant appris des performances nominées. C’était un tremplin clair pour Fineman pour la lancer dans des impressions, et le public de SNL l’aimait.

Tout d’abord, Fineman décrit la technique de «l’action du volant», où «une femme cassée est finalement seule dans sa voiture et laisse tout simplement aller.» Elle fait ensuite des prises parfaites sur Ana de Armas et Judy de Knives Out. s Renee Zellweger. Jost évoque Little Women, pour lequel Fineman explique que le casting a révélé «une technique ancienne connue sous le nom de buggy».

Fineman fait un travail solide pour reconstituer la grande scène de Saoirse Ronan pour le nominé du meilleur film réalisé par Greta Gerwig. Mais son Timothée Chalamet a vraiment fait tomber la maison. Avec ses cheveux poussés sur le côté, Fineman a canalisé le charme surmené du jeune acteur. Elle a même ajouté une impression de Meryl Streep pour faire bonne mesure.

Une impression a rendu Colin Jost visiblement mal à l’aise

Cependant, le point culminant indéniable est venu lorsque Jost a demandé à Fineman si des «performances hors véhicule» lui avaient inspiré. En réponse, elle a évoqué le «jeu de tasse de thé» de Scarlett Johansson dans Marriage Story. Johansson est nominée pour cette performance principale ainsi que pour son second rôle dans Jojo Rabbit. Mais elle est également fiancée à Jost, comme l’a reconnu à l’antenne lors de son récent concert d’hébergement SNL.

Fineman n’allait donc pas rater l’occasion d’appeler l’éléphant dans la pièce. Au milieu de sa meilleure voix ScarJo, Fineman a demandé à Jost: «Vous sentez-vous comme chez vous, Colin?» Et le public a rugi de manière appropriée. Pendant ce temps, Jost a essayé de passer outre, apparemment ne voulant pas que sa vie personnelle devienne le centre d’intérêt. Fineman a pris l’allusion, passant à une impression de Laura Dern qui a terminé le segment sur une bonne note.

Si c’est une indication de ce dont Fineman est capable, voici l’espoir que SNL continue de lui donner plus à faire. Que ce soit dans des croquis ou des futurs commentaires sur la mise à jour du week-end – hé, si Pete Davidson peut le faire – l’actrice vient de percer de manière majeure. Avec un peu de chance, elle sera également renvoyée à un acteur à part entière la saison prochaine.