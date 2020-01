Chloé Sevigny & # 039; enceinte & # 039;

Chloé Sevigny serait enceinte de cinq mois de son premier enfant.

Chloé Sevigny est enceinte.

L’actrice d’American Horror Story a été vue à New York avec son partenaire, Sinisa Mackovic, lundi (06.01.20) et sa bosse croissante était claire à voir dans une robe moulante.

Selon TMZ – qui a obtenu une série de photos montrant le couple affectueux l’un envers l’autre, le directeur de la galerie se frottant même le ventre de sa petite amie – l’actrice de 45 ans est enceinte d’environ cinq mois.

Le couple n’a pas encore fait de commentaire officiel sur l’actualité.

L’actrice de «Lizzie» a précédemment admis qu’elle voulait avoir une fille parce qu’elle avait conservé tant de ses vieux vêtements, c’était «embarrassant» de ne pas avoir de raison de les ranger dans son placard.

Elle a dit: “J’ai des pièces que j’ai portées maintes et maintes fois au lycée. Ma collection est vaste et exhaustive et un peu gênante.

“Juste toutes les pièces que je tiens et je pense à ce qui se passait quand je les portais. Le souvenir sensible de cela.

“J’ai toujours la chemise que je portais dans le film” Kids “. J’ai les oreilles de lapin que j’ai faites pour” Gummo “. J’ai toutes sortes d’articles étranges de différents personnages que j’ai joué, des séances photo, des événements, ma robe Oscar .

“C’est embarrassant. Je ferais mieux d’avoir une fille bientôt ou je ne sais pas ce qui va se passer.”

Chloé a son propre style original et a admis que son look unique et son style d’acteur rendaient difficile la construction d’une carrière à Hollywood.

Elle a dit: “Tout le monde disait:” Vous devez être plus accessible. Hollywood pense que vous êtes trop bizarre. Vous n’obtiendrez jamais de pièces. ” Pendant ce temps, je me disais: “Johnny Depp devient bizarre!” Mais cela n’a pas fonctionné pour moi. “

.