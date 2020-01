Chocs parasites avec victoire SAG

2020-01-20 04:30:08

Dimanche (19.01.20), ‘Parasite’ a été le vainqueur surprise du Screen Actors Guild Award (SAG) Award for Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture – un indicateur fiable des Oscars.

Le thriller de comédie sud-coréen est entré dans l’histoire comme le premier film en langue étrangère à remporter cet honneur – ce qui est considéré comme un indicateur fiable pour le prix du meilleur film oscarisé – en battant la concurrence de ‘Bombshell’, ‘The Irishman’, ‘Jojo Rabbit ‘et’ Il était une fois à Hollywood ‘.

Ailleurs lors de la cérémonie, d’autres honneurs ont été décernés à “ The Crown ” pour une performance exceptionnelle par un ensemble dans une série dramatique, tandis que l’équivalent de la comédie est allé à “ The Marvelous Mrs Maisel ”, au grand choc de ses stars.

S’exprimant sur scène au Shrine Auditorium de Los Angeles, Alex Borstein a admis: “J’ai voté pour ‘Fleabag’. C’est vraiment bizarre. Cela n’a aucun sens … ‘Fleabag’ est génial.”

‘… Mme Maisel’ a également remporté une victoire pour Tony Shalhoub dans la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une catégorie de série comique, mais Alex et Rachel Brosnahan étaient parmi ceux qui ont raté la performance exceptionnelle d’une actrice féminine dans une comédie Honneur de la série, qui est allé à Phoebe Waller-Bridge de «Fleabag».

Joaquin Phoenix a remporté la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un rôle principal pour “Joker” et a utilisé son discours d’acceptation pour chanter les louanges de ses collègues nominés dans la catégorie, avant de reconnaître une autre star qui avait joué le Joker, son “acteur préféré”, feu Heath Ledger.

Il a dit: “Je me tiens ici sur les épaules de mon acteur préféré, Heath Ledger, alors merci et bonne nuit.”

La performance exceptionnelle d’une actrice dans un rôle principal est revenue à la star de «Judy» Renee Zellweger, qui a dédié l’honneur à feu Judy Garland.

Les récompenses de l’acteur et de l’actrice de soutien sont allées à Brad Pitt, star de Once Upon a Time in Hollywood, et Laura Dern, de Wedding Story.

‘Fosse / Verdon’ a remporté une double victoire, Sam Rockwell et Michelle Williams remportant les prix des acteurs masculins et féminins dans la catégorie Performance exceptionnelle dans une minisérie ou un téléfilm.

Les deux stars ont utilisé leurs discours d’acceptation pour se louer mutuellement.

Ailleurs, Leonardo DiCaprio a honoré Robert De Niro avec un prix pour l’ensemble de ses réalisations, et en plus de féliciter la communauté d’acteurs, la star de «l’Irlandais» a également déploré le climat politique «désastreux» actuel.

Il a ajouté: “Il y a du bien et du mal, du bon sens et des abus de pouvoir. En tant que citoyen, j’ai le droit d’exprimer mon opinion … C’est tout ce que je vais dire à ce sujet ce soir.”

Screen Actors Guild (SAG) Awards 2020 liste complète des gagnants:

Performance exceptionnelle d’un casting dans un film:

‘Parasite’

Performance exceptionnelle d’une actrice dans un rôle principal:

Renee Zellweger – «Judy»

Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un rôle principal:

Joaquin Phoenix – «Joker»

Performance exceptionnelle d’une actrice dans un second rôle:

Laura Dern – ‘Histoire de mariage’

Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un second rôle:

Brad Pitt – «Il était une fois à Hollywood»

Performance exceptionnelle d’un ensemble de cascadeurs dans un film:

‘Avengers: Endgame’

Performance exceptionnelle d’un ensemble dans une série dramatique:

‘La Couronne’

Performance exceptionnelle d’un ensemble dans une série comique:

«La merveilleuse Mme Maisel»

Performance exceptionnelle d’une actrice dans une série dramatique:

Jennifer Aniston – «The Morning Show»

Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une série dramatique:

Peter Dinklage – Game of Thrones

Performance exceptionnelle d’une actrice dans une série comique:

Phoebe Waller-Bridge – ‘Fleabag’

Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une série comique:

Tony Shalhoub – «La merveilleuse Mme Maisel»

Performance exceptionnelle d’une actrice dans une mini-série ou un téléfilm:

Michelle Williams – «Fosse / Verdon»

Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une mini-série ou un téléfilm:

Sam Rockwell – «Fosse / Verdon»

Performance exceptionnelle d’un ensemble de cascadeurs dans une série télévisée:

‘Jeu des trônes’

Prix ​​de la reussite de vie:

Robert de niro

