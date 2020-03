Chord Overstreet revient à la télévision avec le camée ‘The Bold Type’ – Que fait-il depuis la fin de ‘Glee’?

L’acteur Chord Overstreet est surtout connu comme l’une des nombreuses stars de la série dramatique musicale Glee, diffusée sur Fox de 2009 à 2015. Depuis, il est occupé à faire autre chose. Mais le jeudi 12 mars 2020, il peut être vu dans l’épisode de The Bold Type “Stardust”. Voici ce qu’Overstreet a fait et ce que vous pouvez attendre de lui dans l’émission.

Chord Overstreet a dépeint Sam dans «Glee»

Sam (Chord Overstreet) dans la finale de la série GLEE | Collection d’images FOX via .

Overstreet a rejoint le casting de Glee dans la saison 2. Il a interprété Sam Evans, un nouvel élève de McKinley High School. Sam fait partie de l’équipe de football et rejoint les New Directions après quelques encouragements de Finn. Il continue à ce jour plusieurs membres du club, dont Quinn, Mercedes et Brittany.

L’acteur est revenu dans les saisons 2 et 3 avant d’être promu au casting principal avec la saison 4. Son personnage est diplômé de la saison 5 et déménage à New York pour devenir mannequin. A la fin de la série, Sam devient l’entraîneur des New Directions.

Il s’est tourné vers la musique à plein temps

Avant Glee, Overstreet a fait un peu de théâtre, apparaissant dans des séries telles que iCarly et The Middle. Cependant, il n’a pas fait grand-chose depuis la fin du spectacle en 2015. Au lieu de cela, il est revenu à son premier amour: la musique. Overstreet vient d’une famille très musicale: son père, Paul, est un auteur-compositeur lauréat d’un Grammy, tandis que son frère, Nash, est membre du groupe Hot Chelle Rae.

Compte tenu de ce qui a été vu dans Overstreet in Glee, son passage à la musique est logique. Au cours des dernières années, il a sorti un EP avec plusieurs singles indépendants. Il a ouvert pour Demi Lovato et Nick Jonas lors de leur tournée Future Now, et est resté proche des Jonas Brothers.

Overstreet est le frère de Jane dans “The Bold Type”

Dans The Bold Type, Overstreet incarnera le frère de Jane Sloan, l’un des personnages principaux. La série, pour ceux qui ne sont pas familiers, est diffusée sur Freeform et suit trois jeunes femmes qui travaillent pour la publication fictive Scarlet. Un extrait d’Overstreet en tant qu’Evan Sloan est disponible dès maintenant.

Dans ce document, nous le voyons féliciter Jane pour une partie de son travail. Il profite de l’occasion pour mettre son petit ami, Ryan, sur place. Ryan et Jane ont récemment traversé une période difficile après l’avoir trompée, et Evan n’est pas prêt à laisser tomber, malgré l’acceptation de la situation par Jane.

Sur quoi travaille Overstreet maintenant

De nos jours, Overstreet se concentre toujours sur sa musique. Il y a quelques années, il a formé un groupe, bien nommé OVERSTREET, à travers lequel il sort de la musique de manière indépendante. Il joue des spectacles à Los Angeles et dans son pays natal, Nashville, Tennessee.

Mis à part son rôle dans The Bold Type, les fans de la comédie d’Overstreet peuvent espérer plus d’apparitions à l’écran. Il a tourné un film, The Swing of Things, avec Luke Wilson il y a quelques années, et, selon IMDb, il devrait sortir en 2020. Espérons qu’il y en ait plus d’où cela vient.