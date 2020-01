Chris Brown parmi les stars emmenant les enfants aux Grammys

2020-01-27 09:30:05

Chris Brown, YG et Beck étaient parmi les stars rejointes aux Grammy Awards par leurs enfants.

Chris Brown a emmené sa fille de cinq ans comme sa date aux Grammy Awards.

Le hitmaker “ Heat ” a foulé le tapis rouge au Staples Center de Los Angeles dimanche (26.01.20) en tenant la petite royauté – dont la mère est son ancienne partenaire Nia Guzman – et le jeune ne semblait pas intimidé par l’attention , souriant largement aux caméras.

Alors que Chris a gardé les choses décontractées dans un sweat Prada à rayures jaunes et roses et un pantalon noir, Royalty s’est habillé pour l’occasion avec une chemise blanche et une jupe crème assortie.

Chris n’était pas la seule star à amener son enfant aux Grammys.

YG a été rejoint par sa fille de trois ans Harmony, qui portait un costume noir et blanc pour l’occasion, tandis qu’Anderson .Paak a foulé le tapis rouge avec sa femme Jae Lin et leur fils Soul Rasheed, avec toute la famille portant Gucci.

PJ Morton a posé joyeusement avec sa fille Peyton et son Grammy Award après avoir remporté le prix de la chanson R&B de l’année pour ‘Say So’, tandis qu’Iron & Wine – dont le vrai nom est Sam Beam – a été rejoint par ses trois filles et Beck a eu son fils Cosimo avec lui.

Ozzy Osbourne et sa fille Kelly ont enfilé des ensembles noirs assortis alors qu’ils entraient dans la salle et posaient ensemble pour des photos, tandis que Noah Cyrus était ravi d’être là avec son célèbre père, Billy Ray Cyrus.

Elle a partagé une série de photos d’eux sur Instagram et, apparemment en référence à Kobe Bryant et sa fille de 13 ans tués dans un accident d’hélicoptère plus tôt dans la journée, sous-titré le message: “papa fille date nuit [heart emoji] se sentir très reconnaissant d’être assis à côté de mon père ce soir @billyraycyrus (sic) ”

Mots clés: Chris Bron, Anderson .Paak, Beck, YG, Ozzy Osbourne Kelly Osbourne, Noah Cyrus, Billy Ray Cyrus, PJ Morton

