Chris Cuomo retrouve sa famille après une quarantaine de semaines au sous-sol

Chris Cuomo est officiellement de retour avec sa famille après avoir été mis en quarantaine seul pendant trois semaines.

L’hôte de . a reçu un diagnostic de COVID-19 à la fin du mois dernier et a transféré sa vie – et une émission de nouvelles populaire – au sous-sol pour protéger sa famille des coronavirus.

Mais sur son histoire Instagram de lundi, il a annoncé qu’il avait été autorisé par le Center for Disease Control and Prevention à rejoindre le clan Cuomo.

“Très bien, le voici – la rentrée officielle du sous-sol”, a-t-il dit, en montant à l’étage pour saluer sa femme et ses enfants. “C’est ce dont je rêve, littéralement, depuis des semaines.”

Il a également révélé que sa femme, Christine, avait également été autorisée par le CDC, une semaine après avoir annoncé qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus.

“Elle n’a pas de fièvre, elle n’a plus de symptômes, elle est à 7 jours de la quarantaine”, a déclaré Cuomo dans la vidéo en faisant signe à ses enfants. “Nous avons toujours un peu peur alors je vais juste vous en donner un”, a-t-il expliqué.

“C’est le rêve, juste d’être de retour ici pour faire des choses normales”, a-t-il poursuivi. “Merci d’être si gentil avec moi, merci d’avoir pris soin de tout ce que vous aviez à faire, merci d’avoir pris soin de moi, et Bella, merci d’être intervenu et d’ajouter maintenant le vidéaste de la famille à votre CV”, a-t-il déclaré en faisant référence sa fille aînée filmant les retrouvailles.

La semaine dernière, il a félicité ses enfants – Bella, 17 ans, Mario, 14 ans et Carolina, 11 ans – pour avoir aidé autour de la maison pendant que les parents étaient en quarantaine.

“Ma femme et moi devons être séparés pendant encore deux semaines, ce qui signifie que notre maison dépend d’une fille de 17 ans, ma fille Bella, qui monte en puissance”, a déclaré Cuomo. «Mais vous pouvez les entendre parce que c’est maintenant le« Seigneur des mouches »dans ma maison. Les enfants ont le contrôle.»

Le 31 mars, Cuomo a annoncé qu’il avait été testé positif pour COVID-19 et a commencé à informer les téléspectateurs de son état, de ses symptômes et de ses difficultés tout en diffusant “Cuomo Prime Time” depuis le rez-de-chaussée de sa maison.

“Quand la fièvre monte, vous voulez juste vous rouler en boule et y rester pendant les six, sept heures suivantes et vous ne pouvez pas. Vous devez emmitoufler vos vêtements, vous devez commencer à vous noyer dans le liquide “, A déclaré Cuomo il y a deux semaines, après avoir reconnu avoir perdu 13 livres en 3 jours à un moment donné.

Maintenant, il est prêt à retrouver un certain sens de la normalité dans sa maison.

“Alors, je suis de retour, allons-y”, a-t-il déclaré lundi.

