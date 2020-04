Chris Cuomo voit son père mort alors qu’il combat le coronavirus

2020-04-02 09:30:07

Le coronavirus de Chris Cuomo l’a fait “halluciner” et voir son défunt père, décédé en 2015.

L’ancre de . – qui lutte contre le virus – a perdu son père Mario Cuomo en 2015, mais a révélé qu’il avait une dent ébréchée à cause de la maladie et a également commencé à parler à son défunt père.

Il a dit: “Je n’ai jamais rien eu de pareil. J’ai eu de la fièvre, vous avez de la fièvre. Mais 102, 103, 103 plus … ça ne s’arrêterait pas. Et c’était comme si quelqu’un battait moi comme une pinata. Je frissonnais tellement que … Je me suis ébréché la dent. Je n’ai jamais connu de fièvre comme ce que je fais tout le temps, et le corps me fait mal, et les tremblements et le souci de ne pas pouvoir pour y faire quoi que ce soit. Je me suis levé toute la nuit, je vous le dis, j’hallucinais. Mon père me parlait. Je voyais des gens de l’université, des gens que je n’avais pas vus depuis toujours. C’était bizarre, quoi J’ai traversé la nuit dernière. Et cela peut se reproduire ce soir. ”

Le présentateur de 49 ans – dont le frère est le gouverneur de New York, Andrew Cuomo – admet que sa plus grande peur est de transmettre le virus à sa femme de 18 ans, Cristina, et à leurs enfants – Bella, Mario et Carolina Regina.

S’exprimant alors qu’il diffusait à . depuis son sous-sol, où il s’auto-met en quarantaine, il a admis: “Ma plus grande peur était de transmettre cela à Cristina et aux enfants. Même si je me sens bien pire qu’hier en termes de symptômes, c’est été une belle journée. Ils sont [tested] négatif et c’est la meilleure chose que j’aie jamais entendue. “

