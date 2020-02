Chris Evans dans le remake de Little Shop of Horrors

Chris Evans peut avoir juste voulu un rôle dans “Little Shop of Horrors” dans l’existence.

Dans une interview en 2019 avec The Hollywood Reporter, la star de Captain America a déclaré qu’il voulait faire une comédie musicale “si mal” après “Avengers: Fin de partie” – et a spécifiquement mentionné le remake à venir de “Little Shop” par Warner Bros. À l’époque, il a dit: “Je me disais:” Oh, je peux descendre? S’il te plait? Puis-je être dentiste? “”

Eh bien, cela semble maintenant se produire.

Lundi, THR a rapporté qu’Evans était “en négociation” pour jouer le dentiste sadique Orin Scrivello dans le remake du réalisateur Greg Berlanti. Le rôle – joué par Steve Martin dans la comédie musicale originale du film – permettra à Evans de montrer ses côtelettes de chant, alors que le personnage boucle la chanson “Dentist” dans la production.

Quelques heures après la publication du message, Evans a apparemment confirmé la nouvelle en la retweetant avec un simple emoji dentaire.

🦷! https://t.co/onDaTINGwM

– Chris Evans (@ChrisEvans) 24 février 2020

Étoile “Pose” Billy Porter sera la voix de l’usine de tueur Audrey II, tandis que le costar de Chris Avengers Scarlett Johansson et la star de “Rocketman” Taron Egerton “encerclent” respectivement les rôles d’Audrey et de Seymour Krelborn.

“Little Shop” a eu pas mal de jambes à Hollywood au fil des ans.

Le projet a commencé comme un film de Roger Corman de 1960 mettant en vedette un très jeune Jack Nicholson dans un rôle mineur, avant de devenir une comédie musicale de scène. Cette version a ensuite été adaptée dans le film de 1986 avec Rick Moranis et Ellen Greene.

Plus récemment, le spectacle a eu un renouveau Off-Broadway avec Jonathan Groff.