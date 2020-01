Chris Evans, John Krasinski et Rachel Dratch Star dans Hilarious Super Bowl Commercial

Le Super Bowl est le 2 février, ce qui signifie que les publicités pour le gros gibier ont déjà commencé à se déployer. Chris Evans, John Krasinski et Rachel Dratch ont récemment joué ensemble dans une publicité hilarante du Super Bowl pour Hyundai.

Chris Evans | Alberto E. Rodriguez / FilmMagic

La publicité est sur le thème de Boston

Dans la publicité, Evans, Krasinski et Dratch s’associent pour annoncer une voiture en libre-service. Evans et Krasinski sont tous deux nés à Boston et Dratch est né au Massachusetts. La publicité, intitulée à juste titre «Smaht Pahk», annonce la nouvelle fonction Remote Smart Parking Assist de la Hyundai Sonata.

Evans et Dratch se saluent avec des accents de Boston. Tandis qu’ils se tiennent sur le trottoir, ils regardent une personne tenter de garer une voiture dans un endroit restreint. Puis Krasinski monte.

«Regardez ces deux troubles», dit-il.

“Méchant cah !!” dit Dratch. “C’est nouveau?”

Krasinski lui dit que c’est une Sonate alors qu’il s’apprête à la garer. Il descend ensuite de la voiture et se dirige vers Dratch et Evans.

“Regardez qui a Smaht Pahk”, dit-il. Krasinski continue alors de cliquer sur un bouton et la voiture commence à se garer sur place.

“Smart Pahk?”, Demande Dratch.

“Il suffit de frapper le clickah, le cah se pahks”, répond-il.

Les spectateurs crient alors que la voiture n’a pas de chauffeur.

“Non, ça va, il a Smaht Pahk!” Les rassure Evans.

C’était la première fois que Chris Evans et John Krasinski travaillaient ensemble

Croyez-le ou non, mais la publicité pour Hyundai est la première fois qu’Evans et Krasinski travaillent ensemble. Cependant, les deux acteurs étaient prêts à jouer le rôle de Captain America dans l’univers cinématographique Marvel. Le rôle a fini par aller à Evans.

“Mon agent a appelé et a dit:” Ils vont aller avec Chris Evans “”, a déclaré Krasinski à Variety. «Et je me souviens avoir dit:« Ouais, regarde-le. Il est Captain America. “”

Krasinski a appris le casting d’Evans avant d’aller dîner avec sa femme Emily Blunt pour son anniversaire. Blunt a proposé d’annuler le dîner, mais Krasinski a dit que ce n’était pas nécessaire.

“J’ai dit:” C’est Chris Evans. Bien sûr, nous allons dîner ”, lui a dit Krasinski.

John Krasinski a de nouveau évoqué le casting pour son anniversaire

Krasinski a eu 40 ans le 20 octobre 2019. Pour son anniversaire, l’acteur a organisé une collecte de fonds avec Family Reach. L’organisation fournit une aide financière aux familles qui luttent contre le cancer. Pour collecter des fonds, Krasinski a tweeté à plusieurs célébrités les encourageant à faire un don. Evans était l’une de ces célébrités.

«Très bien pour entrer dans l’après-midi ici et ce train de dons continue de rouler! Hé @ChrisEvans, tu te souviens quand tu m’as volé le rôle de Captain America?… Le temps de payer? # JKbday @ familyreach », a-t-il tweeté.

Evans a ensuite eu la réponse parfaite au tweet de Krasinski. Il a répondu avec un gif de Krasinski en tant que Jim Halpert dans The Office. Dans le gif, Jim coupe une partie de sa cravate pour que Pam se sente mieux que son voile se déchire avant leur mariage.

Dans le gif de la scène, Jim dit: «Voilà. Maintenant nous sommes quittes.”

La réponse d’Evans a été appréciée par les fans de Marvel et de The Office. Après la publicité de Hyundai, Evans et Krasinski auront peut-être une autre chance de travailler ensemble.