Chris Harrison a révélé pourquoi les femmes partageaient une chambre d’hôtel lors de Fantasy Suites

Rien dans la saison de Peter Weber de The Bachelor ne s’est encore bien passé. De différents moments dramatiques les uns après les autres, et beaucoup de femmes qui ne s’entendent pas, ça a été tout sauf sans obstacle. Et maintenant, la semaine Fantasy Suites a donné à Weber un autre problème en ce qui concerne sa relation avec Madison Prewett. Pour rendre les choses encore plus gênantes, le spectacle a mis toutes les femmes dans la même suite d’hôtel. Chris Harrison a expliqué pourquoi les producteurs de Bachelor ont fait cela.

Chris Harrison et Peter Weber de «The Bachelor» au Winter Press Tour 2020 d’ABC Television | Rodin Eckenroth / WireImage

Pour la première fois, les finalistes ont séjourné dans la même chambre d’hôtel pendant la semaine de la Fantasy Suite

En règle générale, le fonctionnement de cette semaine pour The Bachelor et The Bachelorette est que le responsable et leurs trois ou quatre finalistes se dirigent vers leur destination Fantasy Suite. L’année dernière, Hannah Brown avait quatre gars, tandis que Weber a trois femmes cette saison. Chaque candidat a généralement sa propre chambre d’hôtel et des rendez-vous individuels séparés. Après cela, le lead envoie ensuite une ou plusieurs personnes chez lui pour qu’il en reste deux pour la finale et la proposition.

Cette saison, tout cela s’est produit, sauf que les femmes ont dû partager une suite d’hôtel, ce qui n’a jamais été fait. Bien sûr, les fans ont dit à quel point la situation était drôle.

Les suites fantastiques n’étaient pas assez gênantes alors maintenant les filles doivent rester ensemble et parler de baiser le même gars comme celui-ci est l’Utah #TheBachelor

– Ria (@BarstoolRia) 25 février 2020

Comme on peut l’imaginer, c’est devenu un peu gênant (ou du moins il a été édité comme ça) parce qu’ils savent à quoi chaque rendez-vous avec Weber mène probablement. Et s’ils ne reviennent pas cette nuit-là, ils ont un rappel tangible que l’autre personne était dans Fantasy Suites avec Weber. Passer la nuit avec le plomb n’est jamais une garantie, et les candidats ne savent généralement pas ce qui se passe en dehors de leurs propres dates.

Chris Harrison a partagé qu’ils l’ont fait parce que Peter Weber a du mal à prendre des décisions

Sur le podcast Bachelor Happy Hour qui a été présenté le 25 février, l’animateur Chris Harrison a expliqué pourquoi les trois femmes ont été placées dans la même suite d’hôtel. «Il y a des moments où peu importe à quel point vous êtes formidable – et vous étiez tous les deux d’excellents célibataires – mais vous ne pouvez pas vous en sortir», a-t-il déclaré. “Et c’est en partie pourquoi vous êtes célibataire. Et Peter, par exemple, a du mal à prendre des décisions. Je ne sais pas si vous l’avez remarqué. “

Harrison parlait aux hôtes, Becca Kufrin et Rachel Lindsay, qui étaient tous les deux les leaders de The Bachelorette, donc ils connaissent assez bien cette situation. Mais Weber a prouvé son indécision à peu près toute la saison. “Il y a des choses que nous faisons en tant que producteurs qui vous forceront dans cette zone inconfortable et vous forceront à prendre une décision”, a poursuivi Harrison. “Parfois, nous le faisons pour vous, parfois nous le faisons pour le célibataire, les gars ou les filles.”

Madison Prewett était une autre raison pour laquelle les trois femmes partageaient une suite d’hôtel

De plus, ce n’est pas seulement Weber qui avait besoin d’un petit coup de pouce, mais Madison Prewett. Elle a eu du mal à dormir avec Weber avec d’autres concurrents, et l’épisode s’est arrêté sur un cliffhanger: est-ce qu’elle reste ou part?

“Cette situation était assez extraordinaire”, a expliqué Harrison, se référant à Weber et Prewett luttant tous les deux pour des raisons différentes à chacune de leurs extrémités. «C’était pour forcer une situation qui devait arriver, et cela devait arriver cette semaine parce que, si nous arrivons à la semaine de proposition, alors ce gars est vraiment foutu et il n’y a aucune chance que cela fonctionne. Nous devons comprendre cela et il n’y a vraiment qu’une seule façon de le faire. “

Fondamentalement, Harrison et les producteurs ont décidé que s’ils pratiquaient «l’amour dur», comme il l’appelait, et réunissaient toutes les femmes, des conversations auraient peut-être lieu pour faire avancer les choses. Et ils l’ont fait.

“C’était à cause du double standard dans les choses que Peter allait gérer, nous avions en quelque sorte besoin du point de vue des femmes à ce sujet”, a déclaré Harrison. “Nous avions besoin de Madison pour faire face à Victoria et Hannah Ann et leur faire exprimer leurs émotions à ce sujet parce que, encore une fois, c’est juste ce gars et son point de vue, et je ne sais pas si c’est la meilleure chose en ce moment.”

Dans l’ensemble, cela a constitué un épisode intéressant de Fantasy Suites, étant donné que Hannah Ann Sluss et Victoria Fuller n’ont pas apprécié «l’ultimatum» de Prewett. La semaine prochaine, les téléspectateurs pourront voir ce que Prewett choisit de faire et pour qui Weber se bat finalement.