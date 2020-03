Chris Harrison discute avec Hannah Brown et Tyler Cameron, il pourrait s’agir d’une relation de quarantaine

Les fans de Bachelorette ont paniqué parce que Hannah Brown et Tyler Cameron restent ensemble tout en se distanciant socialement. Certains se demandent s’ils ne sont que des amis ou quelque chose de plus. Chris Harrison a donné sa propre théorie sur ce qui se passe entre eux.

Hannah Brown et Tyler Cameron réunis

Hannah Brown et Tyler Cameron dans «The Bachelorette» | John Fleenor via .

La Bachelorette avec Brown s’est terminée avec son dumping Jed Wyatt. Elle a ensuite parlé à Cameron sur After the Finale Rose et a montré un certain intérêt à prendre un verre avec lui après le spectacle.

Ils ont été vus ensemble après le spectacle en direct. Mais il a commencé à sortir avec Gigi Hadid, mais ils ont rompu plus tard. Brown a ensuite participé à Dancing with the Stars et a remporté la saison.

Brown et Cameron se sont réunis peu de temps après la mort de sa mère. Ils ont été vus ensemble dans sa ville natale, Jupiter, en Floride, dans des endroits comme un centre commercial et une école, selon People.

Ils sont toujours ensemble lors de l’éloignement social

Les gens prennent désormais des distances sociales pour éviter la propagation du coronavirus. Brown et Cameron sont toujours ensemble avec leurs amis en Floride. Ils se faisaient appeler l’équipage de quarantaine.

Ils ont posté des vidéos Instagram et des choses sur TikTok d’eux dansant. Le groupe a également publié des séances d’entraînement pour leurs fans sur Instagram.

Il semble que Brown et Cameron s’amusent à jouer avec les fans. Ils ont joué ensemble une partie de Spin the Bottle. Harrison a récemment donné sa théorie sur ce qui se passe entre eux.

Il pense qu’ils ne sont «que des amis» mais ne serait pas surpris s’ils étaient quelque chose de plus. “Ouais, ça ne me choquerait pas. Je pense qu’ils iraient bien ensemble “, a déclaré Harrison à Entertainment Tonight. “Mais ce ne sont probablement que des amis.”

Chris Harrison a déclaré qu’il pourrait s’agir d’une relation de quarantaine

L’animateur a parlé à Access Hollywood du fait que Brown et Cameron passent tant de temps ensemble. Il a dit qu’il ne voulait rien supposer d’eux.

“Écoutez, voici ce qui est génial à leur sujet – je ne veux pas leur mettre plus de pression, car Hannah a traversé l’essoreuse et Tyler est un homme merveilleux”, a déclaré Harrison. “C’est un très bon gars.”

Il a poursuivi: «S’ils se retrouvent ensemble, mec, bravo à eux. Je les aime tous les deux et je veux qu’ils trouvent l’amour, et s’il s’avère que ce sont les deux, c’est incroyable. Et s’ils se marient, hé, je serai soit debout entre eux [officiating the ceremony] ou je serai là au premier rang. “

Harrison laisse toujours la place à la possibilité que ce soit une relation à court terme. “Ce pourrait être une relation de quarantaine”, a-t-il dit. “Vous savez comment quand vous êtes sur un plateau, vous faites un film, vous avez ce genre de relations? Comme un camp d’été – c’est peut-être juste une aventure de camp d’été. Qui sait? Quoi qu’il en soit, j’espère qu’ils sont heureux. “

Seul le temps dira quel type de relation ou d’amitié ils ont. On dirait que l’hôte veut juste qu’ils soient heureux.