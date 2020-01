Chris Harrison dit que Peter Weber embrasse l’inclusivité et la diversité en étant une «bonne personne» qui «n’a pas de type»

Pendant des années, la franchise The Bachelor a été critiquée pour son manque de diversité et d’inclusivité. Mais au cours des dernières saisons, quelques progrès ont été accomplis pour mettre en évidence des personnes représentatives d’une réalité au-delà des normes facilement digestibles de la télévision. Hannah Brown était fièrement séropositive sur The Bachelorette. Demi Burnett est sorti bisexuel sur Bachelor in Paradise. Et Rachel Lindsay est devenue la première tête noire de toute la franchise. Maintenant, avec la saison de Peter Weber de The Bachelor à venir le 6 janvier, les fans se demandent comment – ou si – la série ABC continuera à embrasser la diversité et l’inclusivité à l’avenir.

Chris Harrison dévoile la vague d’inclusion de The Bachelor avec Hannah Brown et Colton Underwood

Le 2 janvier, le Hollywood Reporter s’est entretenu avec Harrison et a évoqué la positivité sexuelle de Brown sur The Bachelorette et son impact sur Bachelor Nation. La publication a ensuite demandé si la saison Weber de The Bachelor poursuivrait la tendance.

«Avec Colton [Underwood] et sa virginité et son baccalauréat au paradis avec des relations homosexuelles et vous mentionnez Hannah et sa force et ce qu’elle représentait, ce ne sont pas des choses que vous commencez au début d’une saison et dites: “ OK, c’est le stand social nous allons faire ou le problème social que nous allons traiter », a déclaré Harrison. “C’est juste quelque chose qui vient avec le spectacle maintenant.”

L’animateur de Bachelor a également laissé entendre que s’il y avait quelque chose dans la saison de Weber pour augmenter l’inclusivité, alors la série de télé-réalité ABC prévoyait de «s’y pencher», quelle que soit la réaction du public. Cela dit, Harrison est resté vague sur ce que sera ce «quelque chose». Il a dit:

Nous allons l’embrasser et nous y pencher et nous ne nous en détournerons pas ou ne nous en occuperons pas. Parfois c’est positif, parfois c’est négatif et parfois c’est controversé. Mais quoi que ce soit, je pense qu’il nous incombe maintenant, socialement, de vraiment l’embrasser et de l’éclairer. Et j’adore ça dans l’émission. Ce ne peut pas être toujours le sujet de la série. Mais en même temps, c’est quelque chose que nous pouvons inclure et c’est un aspect secondaire significatif de la série dont je suis fier.

Chris Harrison explique comment la saison de Peter Weber “The Bachelor” embrassera l’inclusivité et la diversité

Chris Harrison et Peter Weber sur «Bachelor in Paradise» | John Fleenor via .

Le Hollywood Reporter a ensuite demandé à Harrison d’aller plus loin, se demandant comment Weber serait un «bon représentant» de la vague d’inclusivité au sein de la franchise The Bachelor. Et bien qu’il semble que l’hôte soit au courant de la question concernant Weber, Harrison promet que les femmes ont «des histoires incroyables».

“Je sais juste que Peter est une bonne personne”, a déclaré Harrison. «C’est un homme bon, c’est un gentleman, il est sincère, et il ne pourrait pas être plus ouvert et honnête sur la façon dont il vit sa vie et ce qu’il recherche. Vous avez des femmes incroyables cette saison qui ont des histoires incroyables et, encore une fois, nous allons nous pencher sur certaines de ces histoires qui ne sont pas vos histoires typiques de Leave It to Beaver. “

Pendant ce temps, Harrison a abordé la diversité au sein du casting de Weber sur The Bachelor, révélant que la femme de 28 ans est ouverte à tous les types de femmes. Mais en fin de compte, il est possible qu’un groupe de candidats plus diversifié puisse maintenant conduire à des représentations encore plus diverses sur The Bachelorette – et ainsi de suite.

“Ce qui est intéressant avec Peter, c’est que je pense que c’est lui qui va ouvrir cela à un groupe de femmes très large et diversifié de tous les horizons, parce qu’il n’a vraiment pas de type”, a déclaré Harrison. “Il est peut-être le baccalauréat le plus ouvert et le plus inclusif que nous ayons jamais eu en ce qu’il ne le réduit vraiment à aucun look stéréotypé, géographique, superficiel … quel qu’il soit. Il est ouvert. “

Il a poursuivi: «Il était difficile en tant que producteur et en tant qu’animateur de comprendre ce qu’il cherchait, mais c’est vraiment amusant à regarder parce que vous n’allez pas voir ce qui va suivre avec lui puisqu’il ne l’a vraiment pas fait avoir un type. C’est donc vraiment un groupe de femmes formidable et diversifié qui vient vraiment de tous les horizons. Différentes histoires, différents emplois. C’est assez fascinant. “

Peter Weber sur le manque de diversité au sein de «The Bachelor»

Avant de filmer The Bachelor en septembre, Entertainment Tonight a rencontré Weber. Le pilote Delta a discuté du manque de diversité au sein de la franchise, d’autant plus que les fans étaient découragés. Mike Johnson n’a pas été choisi comme premier célibataire noir.

“Totalement juste, obtenez totalement d’où tout le monde vient”, a déclaré Weber à propos des critiques. “Je n’ai pas pris cette décision. J’ai été très reconnaissant de l’accepter et d’aller de l’avant. Mais écoutez, indépendamment de la race, de l’identité et ainsi de suite, tout le monde mérite de l’amour. »

Il a poursuivi: «Je ne suis pas la seule personne là-bas. Mike aurait été un super célibataire. Tyler [Cameron] aurait pu être un grand célibataire. Ils m’ont choisi et je suis très excité et très humble. J’ai hâte que ce voyage commence. Mais je connais Mike. Il va aller trouver l’amour et il le mérite vraiment. “

Weber a ensuite noté que le sujet de la diversité au sein de la franchise The Bachelor est «difficile» et devrait être discuté. Cependant, il ne peut parler que de son expérience.

“Je suis pour la diversité. Et je suis enthousiasmée par ce voyage et peut-être que je sors avec des femmes diverses que je n’ai pas fréquentées auparavant », a déclaré Weber. “Je n’ai pas encore trouvé ma personne. Alors peut-être que je ne sortais pas avec le bon type de personne. Donc je comprends tout à fait ça. C’est juste. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis très reconnaissant d’avoir cette opportunité. Et je souhaite à Mike et à tout le monde tout l’amour du monde. »

