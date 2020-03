Chris Harrison et Hannah Ann Sluss décomposent la finale du baccalauréat, Barb’s Anger

Après l’un des plus controversés et imprévisibles “Bachelier” finales en années, les deux Chris Harrison et Hannah Ann Sluss faisaient les tours de talk-show pour discuter de la fin de Peter Weber voyage fou, le cœur brisé et ce qui se passait avec sa mère, Barbara, tirant des poignards sur tout le monde.

La finale a été la plus regardée en quatre ans pour la franchise, le point culminant d’une saison désastreuse qui a vu Bachelor Nation bouillonner de frustration, mais aussi se multiplier. Il y a juste quelque chose à regarder un accident se dérouler en temps réel et au ralenti.

Hannah Ann a émergé comme le héros de la nuit lors de la soirée spéciale “After the Rose” mardi soir, lorsqu’elle a affronté l’homme qui lui avait proposé à la fin de la saison de sortir le tapis sous elle environ un mois plus tard. Inébranlable dans son soutien et son amour pour lui tout au long du voyage, Peter n’a tout simplement pas pu lui rendre la pareille parce qu’il était tellement accroché avec la fille qui l’a rejeté et s’est éloigné du spectacle.

Naturellement, Hannah Ann était bouleversée. Et pas seulement parce qu’il l’a larguée peu de temps après lui avoir proposé, mais parce qu’il a caché des informations sur le départ de Madison de l’émission et, plus important encore, ses sentiments persistants pour elle. Sans oublier qu’elle a lâché la bombe dont il avait encore besoin de fermeture avec Hannah Brown après qu’ils se soient fiancés.

Maintenant, le finaliste de facteur, alors que Peter finit par tourner en rond vers la fille susmentionnée qui l’a largué, Madison Prewett, Hannah Ann était son soi audacieux et candide habituel lors d’une apparition sur “Ellen” avec hôte invité Sean Hayes. Jouant une série de tirs rapides de “Hannah Ann-swers”, elle a réussi à jeter de l’ombre sur Peter, a partagé ses regrets et son coup de cœur pour les célébrités.

Après avoir révélé qu’elle était “célibataire et prête à se mêler”, Sean lui a demandé de nommer son béguin pour les célébrités. “Mario Lopez”, dit-elle sans hésitation. “Ces fossettes! Il est tellement mignon.”

Mais elle a également admis avoir eu un coup de cœur beaucoup plus proche de chez elle, de la famille «Bachelor». “Je pense que c’est la question la plus simple”, a-t-elle déclaré. “Tyler Cameron. “

Tyler a récemment été aperçu en train de renouer avec Hannah Brown après le décès tragique de sa mère. Il est brièvement sorti de l’ancienne “Bachelorette”, ainsi qu’au moins un mannequin, depuis la fin de leur saison. Et si ses antécédents sont une indication, il sortira probablement avec Hannah Ann avant de terminer cette phrase.

On a également demandé à Hannah Ann si elle allait faire partie de “Baccalauréat au paradis” et elle a joué timide, en disant “Il pourrait y avoir un bikini qui m’attend.” Mais où elle jouait timide, hôte Chris Harrison était beaucoup plus direct sur un autre spectacle.

Quand Sean a demandé si des célébrités étaient tombées dans ses DM, Hannah Ann a laissé tomber le superfan sans vergogne David Spade, alors qu’elle a admis qu’elle ne savait pas pourquoi la concurrente Kelley était là. Ironiquement, cette réponse a également été révélée par Chris Harrison lors de l’émission de David Spade, “Lights Out”.

Chris a rejoint David pour une table ronde sur le spectacle, où David a prouvé qu’il était un fan passionné. Et il n’a eu que des éloges pour la façon dont Hannah Ann s’est comportée au cours de cette finale difficile avec Peter.

L’hôte a également confirmé – ou du moins semblait le confirmer – que non seulement Hannah Ann était une patronne, mais que la franchise “Bachelor” n’en avait pas encore fini avec elle. Alors que les fans réclament qu’elle soit la prochaine “Bachelorette” Chris a dit: “Elle est déjà au paradis.” Hier soir, 1,3 milliard de personnes se sont glissées dans ses DM et elle est déjà au paradis. “

De l’autre côté du spectre se trouvait la femme qui est apparue comme la méchante de Twitter de la nuit – en face du héros de Hannah Ann – la propre mère de Peter, Barbara.

“Je pensais vraiment que nous étions à un jet de chaise de Springer”, a admis Chris à propos de l’agressivité de Barb contre son fils et la femme qu’il a finalement choisie.

Il y a un vieux dicton à Hollywood que le diable travaille plus dur mais les producteurs “Bachelor” travaillent plus dur, et c’était certainement vrai dans certains éléments – comme ce que Spade a appelé la “Barb-cam” – mais la réaction de Barb n’était pas quelque chose qu’ils avaient prévu , préparé ou même anticipé.

“J’ai été choqué”, a admis Chris, affirmant qu’il “n’avait tout simplement pas vu cela venir.” Il a poursuivi en disant que même s’il pouvait dire qu’elle n’était pas de bonne humeur avant le début du spectacle, il ne savait pas exactement pourquoi.

“Je ne pensais pas que c’était ce qui allait se passer. Je ne pensais pas qu’elle allait juste rouler directement sur Peter comme ça. Et même quand nous avons essayé de résoudre ce problème et avons dit, d’accord, nous allons venir de retour de là et elle va dire, vous savez quoi, à la fin de la journée, c’est mon garçon. Il n’y est tout simplement jamais arrivé. C’est de pire en pire. “

Dans le même souffle cependant, Chris a confirmé que les producteurs étaient certainement au courant des rumeurs et des spéculations sur Internet et adorent jouer avec leur bien-aimée nation célibataire. Qu’il s’agisse de montrer que le producteur Peter s’est lié à l’apparition surprise de Kelley dans le public, il y a toujours un plan.

Mais il a aussi officiellement démenti la rumeur du producteur, disant: “Julie est la productrice, rien là-bas”.

Il a ensuite ajouté que “Kelley, que nous avions là-bas hier soir, juste un peu de hareng rouge, un petit œuf de Pâques que nous avons jeté là-bas pour Bachelor Nation.”

Tout comme ce petit œuf de Pâques de dire que Hannah Ann est déjà dans “Paradise”, hein? Le casting pour le prochain cycle du cousin au deuxième degré “Bachelor” n’est pas encore annoncé, mais il semble que la “it girl” du moment en fasse partie. Peut-être que c’est une façon de la garder dans la famille des “bachelors” pour qu’elle soit prête à être la prochaine “bachelorette” après tout – et après Clare Crawley.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

abc

Tous les hommes en lice pour le cœur de Bachelorette Clare