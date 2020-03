Chris Harrison nomme les femmes de la saison de Peter Weber qui seraient bonnes sur «Bachelor in Paradise» – Oui, Hannah Ann Sluss a fait la liste

Après le désordre de Peter Weber d’une saison de Bachelor, les fans attendent déjà avec impatience Bachelor in Paradise, sans parler de The Bachelorette. Bien que Bachelor Nation ait jugé bon nombre de candidats de Weber «peu sympathiques», les fans pensent que certains d’entre eux pourraient être mieux adaptés dans un environnement différent. Un environnement avec une plage et un barman.

Chris Harrison dit que Hannah Ann Sluss est «déjà sur la plage» dans «Paradise»

Après la saison Weber de The Bachelor, il y a une femme en particulier que les fans aimeraient voir au paradis, Hannah Ann Sluss. Sluss a reçu la rose finale de Weber mais le couple a mis fin à leurs fiançailles après que le pilote a admis qu’il ne pouvait pas donner tout son cœur au jeune mannequin parce qu’il avait encore des sentiments pour Madison Prewett.

“Elle est en bikini, elle est déjà sur la plage en attente”, a déclaré Harrison à Entertainment Tonight de Sluss.

Une grande partie de Bachelor Nation était déçue que Sluss n’ait pas été nommée la prochaine bachelorette après sa rupture avec Weber. ABC Executive Rob Mills a déclaré qu’il n’y avait pas assez de temps entre la fin de leur engagement et le début de The Bachelorette.

«Nous avons su assez tôt qu’il y avait encore des sentiments des deux côtés entre Peter et Madison et puis je pense qu’avec Hannah Ann, c’était trop tôt. Hannah Ann a montré une telle force, pas que cela signifie qu’elle ne peut pas être la Bachelorette. Mais certains de ces mots auraient été étranges s’ils avaient dit: «Ok, maintenant je suis prêt à aller à la rencontre de ces cinq gars», a-t-il déclaré au Hollywood Reporter.

“Nous l’avons fait avec Becca [Kufrin], même si je pense que Becca et Arie ont rompu un peu plus tôt. C’était probablement trop tôt. Mais comme nous l’avons vu avec Clare et avec d’autres personnes, cela ne signifie pas que c’est votre seul coup avec Bachelorette. De plus, Clare se sentait tout simplement trop bien pour laisser passer », a-t-il poursuivi.

Mills a également déclaré que si Sluss serait à nouveau prête à sortir avec Paradise, ils aimeraient la retrouver.

«Elle devrait être prête et vouloir le faire, mais bien sûr. Vraiment, la plupart des acteurs sont toujours les bienvenus lorsqu’ils sont prêts. Je suis sûr qu’elle parlera aux producteurs et si c’est la bonne décision pour elle, j’espère que nous la verrons cet été », a-t-il déclaré.

Chris Harrison pense que les femmes de la saison «Bachelor» de Peter Weber seraient bonnes sur «Bachelor in Paradise»

“Il y a beaucoup de ces femmes qui, je pense, seraient vraiment bonnes”, a déclaré Harrison à ET. “Ce qui n’est pas bon pour le Pierre est bon pour le Paradis.”

Alors, qui pense que Harrison serait bon au paradis? Mykenna Dorn, Kelsey Weier, Kelley Flanagan, Victoria Paul, Victoria Fuller et Tammy Ly ont toutes été citées comme possibilités.

Nous devrons simplement attendre cet été pour savoir qui fait la coupe et espérons que c’est une meilleure saison que The Bachelor.

