Chris Harrison: Peter Weber a une relation «intime» avec la productrice de baccalauréat Julie LaPlaca

Chris Harrison pèse sur la théorie des fans sauvages qui Peter Weber se retrouve avec “Bachelier” productrice, Julie LaPlaca.

Tout en parlant avec Accès Mardi, l’animateur de “Bachelor” a parlé de la rumeur d’amour entre Weber et LaPlaca, admettant qu’ils avaient une “relation intime”.

Interrogé sur une photo récente (ci-dessous) qu’il a partagée avec Weber et LaPlaca ensemble, Harrison a précisé: “En fait, je ne voulais rien faire d’autre que [show] le fait que nous passions beaucoup de temps ensemble, nous parcourons le monde ensemble. “

“Julie, une productrice intelligente, talentueuse et intelligente qui travaille pour nous – travaille sur la série, alors elle est avec Peter”, a-t-il poursuivi. “Et elle est avec nous tous.”

“C’est une relation intime”, a-t-il ajouté. “Vous passez autant de temps ensemble, nous nous rapprochons tous. Parfois, ces lignes se brouillent.”

Bien que Harrison n’ait rien confirmé ni élaboré davantage, il a expliqué: “Les seules règles sont, Peter doit avoir les meilleures opportunités pour trouver l’amour – ou qui que ce soit le baccalauréat / bachelorette. Si quelque chose devait gâcher cela, alors nous intervenions. “

Cependant, Harrison a également parlé à Divertissement ce soir mardi et a plaisanté en disant que le baccalauréat se retrouver avec un producteur est une idée “horrible”.

“Ce n’est clairement pas ce que nous sommes là pour faire”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas l’histoire que nous essayons de créer. Je pense que c’est une histoire sauvage. Mais peut-être qu’elle est juste assez folle pour être vraie!”

“Loin de moi l’idée de tout gâcher vers la fin de la saison”, a-t-il ajouté. “Mais … me semble beaucoup de bruit pour rien. Sauf si je ne sais pas, ce qui est possible.”

L’exécutif d’ABC, Rob Mills, a pesé sur la théorie plus tôt ce mois-ci, la qualifiant de “folle”.

“Eh bien, je déteste gêner une bonne rumeur, donc je ne vais pas confirmer ou nier s’il se retrouve avec un producteur!” il a dit ET. “Je ne sais pas comment nous aurions pu surpasser ça cependant! Mais, c’est fou.”

“Ce que nous avons vu au sujet de la finale au fil des ans, c’est que la” finale “a vraiment lieu ce soir-là quand le spectacle sera diffusé”, a-t-il poursuivi. “Il y a beaucoup de folie, c’est un roller coaster, mais je dirais même maintenant que le roller coaster n’est pas terminé, et il ne se terminera qu’après ‘After the Final Rose.'”

Il semble que nous devrons simplement attendre et voir si Harrison et Mills essaient juste de déconcerter les fans lorsque l’épisode “The Bachel” “Women Tell All” sera diffusé la semaine prochaine.

