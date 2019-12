Chris Harrison révèle comment Peter Weber réagit à sa blessure et c'est honnêtement la chose la plus douce

La nouvelle saison de Le célibataire est juste au coin. Donc, fondamentalement, tout le monde se prépare pour tout le drame à partir du 6 janvier. Bien sûr, puisque Peter Weber – alias Pilot Pete – est le dernier rôle principal, les fans peuvent s'attendre à des blagues aériennes sans fin et à des jeux de mots de moulin à vent d'ici la fin de la saison. . Mais la plupart des fans connaissent également un autre événement majeur de la saison de Weber – et non, cela n'a rien à voir avec son choix final. Pendant le tournage Le célibataire, Weber a subi une blessure au visage entraînant des points de suture. Et récemment, l'animateur Chris Harrison a révélé comment Weber réagit à l'accident et comment cela a réellement affecté la production de la série réalité ABC.

Ce qui a causé la blessure au visage de Peter Weber dans "The Bachelor"

Selon Deadline, Weber a reçu 22 points de suture pour une blessure au visage au Costa Rica le 8 octobre. La publication a expliqué que le prochain célibataire est tombé et s'est cogné la tête sur un terrain de golf, où il s'est coupé le visage sur les deux verres à cocktail qu'il portait.

À l'époque, Harrison a également écrit une déclaration sur Instagram pour partager le statut de Weber après sa blessure.

"Il y a eu des revendications et des rumeurs folles à propos de Peter aujourd'hui", a écrit Harrison. «Peter a subi un accident bizarre. Il a eu une coupure à la tête, il a eu des points de suture mais il est 100% OK et la production est déjà de retour. Il est toujours le beau pilote fringant dont nous avons tous rêvé. »

Puis une semaine plus tard, E! News a rapporté que Weber a continué le tournage Le célibataire et a rapidement retiré ses points de suture.

"Peter a sorti ses points de suture le week-end avant le tournage au Chili", le E! Des sources d'informations ont déclaré le 14 octobre. "Il portait beaucoup de chapeaux pour couvrir la zone bandée."

Comment Peter Weber a-t-il filmé «The Bachelor» après sa blessure?

Peter Weber de «The Bachelor» | John Fleenor via .

Maintenant, à l'approche de la nouvelle saison, peu de choses ont été dites sur la blessure de Weber Le célibataire. Cependant, il est probable que l'accident ne joue pas un rôle énorme, car Weber l'a apparemment balayé comme si ce n'était pas grave. Puis dans une interview avec Entertainment Tonight, Harrison a confirmé que la blessure au visage de Weber affectera Le célibataire – mais pas autant qu'il aurait probablement dû.

"De toute évidence, l'entaille sur le visage sera une chose", a déclaré Harrison. "J'espère que ce n'est pas tout ce pour quoi il est connu. Mais ce sera un moment cette saison qui se passera un peu dedans – c'est évidemment pendant que nous voyageons hors de L.A. Cela se produit lors de notre deuxième arrêt pendant que nous voyageons. Je ne pense pas que ce sera une pièce maîtresse. Mais ce sera une histoire. "

Il a poursuivi: «Cela aurait dû affecter l'émission plus qu'elle ne l'a fait. Nous n'étions probablement pas doués pour l'aider à s'en occuper autant que nous l'aurions dû. Nous aurions probablement dû être meilleurs. »

L'hôte a ajouté plus tard que Weber «plongeait dans des cascades et des flaques d'eau» avant qu'il aurait probablement dû l'être. Comme dans, Weber se préparait essentiellement à une infection. Mais Harrison a révélé que Weber voulait juste être attentif à Le célibataire équipe et continuer la production.

"C'est un tel joueur. C'est pourquoi j'aime Peter – il s'est immédiatement excusé (de la blessure) et il s'est senti tellement mal qu'il a gâché la série et ruiné nos vies et ruiné la franchise », a déclaré Harrison. «Il était un gars tellement doux et sincère. C'est un joueur d'équipe et il voulait nous aider. »

Cela dit, il semble que la blessure de Weber sur Le célibataire ne sera pas aussi dramatique que les autres aspects de la saison. Lors de son entretien avec Access le 16 décembre, Harrison a déclaré que l'accident de golf de Weber était "clairement une chose importante à laquelle nous devons faire face cette saison, mais il y a beaucoup plus à cela."

"Je pense que le truc de Peter sera imprégné d'émotions et de drames réels", a poursuivi Harrison. «Ce n'est pas quelque chose d'aussi superficiel que, disons, le moulin à vent ou le saut de la clôture. Il y a quelque chose de tout aussi dramatique, mais c'est basé sur la vraie vie, sur le vrai cœur. "

