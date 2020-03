Chris Harrison révèle que Clare Crawley pourrait avoir un tout nouveau groupe de gars lorsque l’émission reprendra la production

Vendredi 13 mars 2020, la production de la saison de The Bachelorette de Clare Crawley s’est interrompue à cause des coronavirus (COVID-19). Les 30 gars éligibles étaient au Hyatt Regency de Westlake, en Californie, lorsque la nouvelle a éclaté. Malheureusement, Chris Harrison a révélé que le casting pourrait ne pas être le même lorsque le spectacle reprendrait dans quelques semaines ou quelques mois.

Chris Harrison et Clare Crawley | John Fleenor via .

Les conversations au coin du feu de Chris Harrison et Lauren Zima sur Instagram contiennent beaucoup d’informations

Avec le coronavirus forçant les gens du monde entier à rester à la maison, de nombreuses célébrités se sont tournées vers les médias sociaux pour essayer de remonter le moral et continuer à dialoguer avec leurs fans. La petite amie de Harrison, Zima, est reporter et productrice de divertissement pour ET. Elle anime et produit également une webémission consacrée au baccalauréat intitulée «Roses et Rose».

Le couple est allé sur Instagram en direct deux fois depuis que la pandémie a provoqué une distanciation sociale. Ils appellent leur vie «chats au coin du feu» et répondent à de nombreuses questions des fans. Zima a ouvert le versement du 17 mars 2020 en disant aux fans qu’elle ne s’est pas encore brossé les dents aujourd’hui.

Harrison et Zima étaient très terre-à-terre sur ce qui se passe dans le monde et ce qu’ils font pour se maintenir occupés tout en étant mis en quarantaine.

Chris Harrison révèle que le casting de Clare Crawley pourrait être complètement différent

Le lendemain du dernier épisode de la saison The Bachelor de Peter Weber, ABC a publié les photos de 32 hommes sur la page Facebook de The Bachelorette. Les fans se sont déchaînés au fil de leur âge. Seuls neuf des hommes avaient plus de 30 ans. Un homme avait même 23 ans. Cependant, lorsque la production a été annulée le 13 mars 2020, ABC a pris les photos.

“Tant de gens parlent de Clare et de sa saison”, a déclaré Zima dans le chat au coin du feu. “Clare est allée sur Instagram en direct et a demandé aux gens de soumettre leurs candidatures aujourd’hui.”

Crawley a toujours dit qu’elle sortait avec des gars plus jeunes, mais son amie, Michelle Money, avait déjà fait une vidéo en direct sur Instagram demandant qu’aucun gars de moins de 29 ans ne soit casté pour la saison.

“L’idée que tout le monde va revenir est probablement très mince”, a déclaré Harrison. «Il y aura des gars différents. Il peut y avoir des gars complètement différents. »

Zima et Harrison ont poursuivi en disant que les gens arrêtaient de travailler et réorganisaient leur vie pour participer à l’émission. Il est difficile pour les individus de recommencer cet effort plusieurs semaines ou mois plus tard.

Chris Harrison veut lancer de nouveaux gars pour Clare Crawley

“Je suis tout à fait d’accord”, a déclaré Harrison en apprenant que Crawley demandait plus de candidatures pour sa saison. «Continuez à lancer de nouveaux gars! Est-ce que Clare va sortir avec un gars de 23 ans? Non, elle n’est pas!”

Il est intéressant d’entendre qu’Harrison ne croit pas que Crawley sortira avec une fille de 23 ans, mais l’un a été initialement choisi pour sa saison. Il semble que la production reportée pourrait fonctionner au mieux pour Crawley.

“Nous sommes comme vous, Bachelor Nation”, a poursuivi Harrison. «Qui nous manque? Clare a toujours été cette femme que nous pensions être une excellente Bachelorette. Le timing n’a jamais fonctionné – c’est tout. Nous avons finalement obtenu notre souhait. ”

Clare Crawley reste et est prête à trouver l’amour. Cependant, il semble qu’une distribution entièrement nouvelle arrivera dans les prochaines semaines ou mois à venir.

