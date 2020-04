Chris Hemsworth: Elsa Pataky n’a pas pris mon nom de famille à cause d’un problème de passeport

2020-04-29 02:30:05

Chris Hemsworth dit qu’Elsa Pataky n’a pas pris son nom de famille lors de leur mariage en 2010 à cause d’une “complication de passeport”.

L’actrice de 36 ans a fait le lien avec Elsa il y a près d’une décennie en décembre 2010, et a déclaré que la raison pour laquelle elle n’est pas connue sous le nom d’Elsa Hemsworth est que le couple se déplaçait à travers le monde en essayant de “décider où aller”. , et le changement de nom aurait causé des problèmes avec son passeport.

Chris a déclaré à ‘The Kyle and Jackie O Show’: “Je pense qu’elle voulait [take my name], Je pense qu’elle peut encore. Je pense que c’était quand nous revenions d’Amérique. Nous vivions en Europe et décidions où aller. C’était une complication des passeports et ainsi de suite. ”

La star de ‘Avengers: Endgame’ – qui a une fille, India, sept ans et les jumeaux de Tristan et Sasha avec Elsa – a également déclaré que son épouse “pourrait encore” changer son nom de famille à l’avenir.

Pendant ce temps, Chris a récemment admis qu’il appréciait le “silence forcé” provoqué par la pandémie de coronavirus, car il a maintenant la chance de passer du temps de qualité avec sa femme et ses enfants à leur domicile en Australie.

Il a déclaré: “Ne pas diminuer en aucune façon la [coronavirus] les défis qui se produisent, l’incertitude absolue, l’anxiété qui se passe dans le monde, mais moi personnellement, et à cette question, c’est [created] une sorte de méditation forcée et une sorte d’immobilité forcée dans laquelle je n’ai pas pu plonger comme je le voulais depuis de nombreuses années. ”

Bien que la star de ‘Extraction’ soit reconnaissante pour toutes les opportunités de carrière qu’il a eues, il est reconnaissant de ne plus être “contrôlé par un calendrier”.

Il a ajouté: “Depuis 10 ans, je fais partie de la machine, j’en suis reconnaissant, j’ai fait tellement de choses merveilleuses et j’ai tellement voyagé, mais ce que cela signifiait, j’étais loin de ma famille. A lot.

“Je voulais juste arrêter d’être contrôlé par un horaire. Donc, être à la maison maintenant avec les enfants à plein temps. Et pouvoir aller” Wow, c’est vraiment ce qui est important. ” Ce serait une véritable erreur si je ne saisissais pas cette occasion pour profiter de ce temps. “

