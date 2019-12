Chris Hemsworth jouera-t-il Thor dans la série Disney + de Marvel “ Et si …? ''

De tous les Avengers originaux toujours debout après Avengers: Fin de partie, Thor semble avoir l'avenir le plus prometteur. D'une part, il est vivant. D'autre part, il a au moins un film de cinéma à venir, et il jouera au moins un rôle dans la prochaine série d'émissions de télévision Marvel sur Disney +.

Chris Hemsworth sera de retour non seulement dans Thor: Love and Thunder, à venir en 2021, mais il reprendra également son rôle dans What If…? La première série animée de Marvel Studios qui imagine des réalités alternatives pour nos héros. Et même si cela n'a pas été confirmé, il est logique qu'il apparaisse dans la série consacrée au frère farceur de Thor, Loki.

Où nous nous sommes arrêtés avec Thor

Chris Hemsworth | Don Arnold / WireImage

Thor a sans doute enduré le plus de souffrance parmi les Avengers qui n'étaient pas nommés Iron Man et Black Widow dans Avengers: Fin de partie. Le début de ce film l'a trouvé découragé et rempli de haine de soi après avoir échoué à tuer Thanos.

Et même si lui et ses collègues ont finalement gagné, Thor semblait toujours incertain de lui-même, laissant la colonie Earth Asgard entre les mains très compétentes de Valkyrie et partant avec ses nouveaux amis les Gardiens de la Galaxie.

Bien que cela ait laissé Thor le personnage dans une forme quelque peu incertaine, cela a laissé la franchise Thor en très bonne forme. Il y a plusieurs directions dans lesquelles Thor pourrait aller.

Nous savons qu'il sera de retour dans Thor: Love and Thunder, sans doute pour passer le marteau à Jane Foster de Natalie Portman. Il a également été suggéré que Thor et les gardiens pourraient être dans un film Asgardians of the Galaxy.

Que ce soit son propre film ou une partie de Guardians of the Galaxy Vol. 3 est une question à laquelle il sera vraisemblablement répondu dans la phase 5 du MCU, qui commencerait en 2022.

Cependant, Chris Hemsworth a une affaire inachevée à régler avant tout cela – et cela doit apparaître sur What If …?, Ainsi que beaucoup de ses autres cohortes Marvel.

Que fera Thor dans «Et si…?»

Selon Screen Rant, Chris Hemsworth reviendra avec Chadwick Boseman comme T'Challa, Samuel L. Jackson comme Nick Fury, Karen Gillan comme Nebula, Tom Hiddleston comme Loki, Josh Brolin comme Thanos, Hayley Atwell comme Peggy Carter et Michael B. Jordan comme Erik Killmonger.

L'émission se demande ce qui se serait passé si l'histoire avait été un peu différente. Par exemple, que se passerait-il si Peggy Carter prenait le sérum Super Soldier à la place de Steve Rogers?

Ce que leur article ne dit pas, c'est exactement comment Thor figurera dans la série. On ne sait pas si Thor serait au centre de sa propre histoire, ou s'il figurerait dans celui de quelqu'un d'autre. Screen Rant note qu'il y a une théorie des fans sur la question même qui a tourmenté Thor dans Endgame: Et s'il était allé chercher la tête de Thanos?

Dans Infinity War. Thor semblait prendre le dessus sur Thanos quand il plongea sa hache dans la poitrine de Thanos. Cependant, Thanos a nargué Thor en disant qu'il aurait dû passer par la tête et exécuter le claquement entendu dans le monde entier.

Thor va chercher la tête de Thanos quand il le trouvera plus tard, mais il est alors trop tard pour inverser les dégâts – jusqu'à ce que Tony Stark comprenne comment fonctionne le voyage dans le temps.

Si Thor avait choisi la tête de Thanos en premier lieu, les choses auraient été très différentes. Il aurait été salué comme un héros encore plus que d'habitude, et Avatar serait toujours le film le plus réussi de tous les temps, car il n'aurait pas besoin d'un Avengers: Fin de partie.

Quel est l'avenir de Thor?

Puisqu'il y avait une Fin de partie, cependant, Thor est dans un meilleur endroit, en termes de MCU que beaucoup de ses partenaires. Black Widow est morte bien qu'elle ait une préquelle à venir, et peu importe combien les fans les implorent de le faire, Robert Downey Jr et Chris Evans ne reviendront probablement pas pour autre chose qu'un camée.

Le Hulk est toujours là, mais le MCU n'a pas planifié de lui offrir un avenir que nous connaissions. Hawkeye obtient sa propre série, bien qu'il soit difficile d'imaginer ce que cela impliquerait en plus de former une nouvelle génération d'archers.

Avec Thor, les possibilités sont nombreuses. En plus de Love and Thunder, et de faire équipe avec les Gardiens, il semble très probable qu'il apparaîtra quelque part dans la série Loki.

Cela n'a pas été confirmé, mais Hemsworth fera probablement au moins une apparition quelque part. Et même si Natalie Portman devient un nouveau Thor, cela soulève sa propre question fascinante – que fait Thor quand il n'est plus Thor? Lorsque vous êtes un dieu, le ciel dépasse la limite.