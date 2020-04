Chris Hemsworth rend hommage à son “ cher ami ” Andrew Jack

2020-04-03 17:30:04

La star de “Thor” Chris Hemsworth a écrit un hommage touchant au “cher ami” Andrew Jack après sa mort du coronavirus mardi (31.03.20).

Chris Hemsworth a écrit un hommage touchant à son regretté «cher ami» et co-vedette Andrew Jack.

L’acteur de 76 ans – qui incarne le major de la résistance Caluan Ematt dans ‘Star Wars: Episode VIII – Les derniers Jedi’ et ‘Star Wars: Episode VII – Le réveil de la force – est décédé mardi (31.03.20) dans un hôpital à Surrey, après avoir contracté un coronavirus.

Hemsworth, 36 ans, a travaillé avec Andrew sur plusieurs films, dont “ Men In Black: International ” de 2019, “ Snow White and the Huntsman ” de 2012 et un certain nombre de films de l’univers cinématographique Marvel.

Il a écrit sur Instagram à côté d’une photo d’Andrew: “J’ai perdu un cher ami cette semaine à cause du coronavirus. Andrew Jack était une âme merveilleuse, gentille et belle et beaucoup d’autres personnes me manqueront beaucoup.

“J’ai travaillé sur un certain nombre de films avec lui au fil des ans et il a été le meilleur coach en dialecte / voix du jeu et n’a pas joué un rôle déterminant dans ma formation d’acteur. Mon amour et mon soutien vont à sa famille et à quiconque et tous ceux qui se débattent pendant cette période. Envoyer à tous à travers le monde l’amour et la compassion. La paix. ”

Andrew était malheureusement séparé de sa femme, Gabrielle Rogers, dans ses derniers jours alors qu’elle était en quarantaine en Australie.

Son agent, Jill McCullough, a déclaré dans un communiqué: “Andrew vivait sur l’une des plus anciennes péniches de travail sur la Tamise, il était farouchement indépendant mais follement amoureux de sa femme; également entraîneur de dialecte; Gabrielle Rogers. Tragiquement, elle est coincée en quarantaine en Australie qui vient de rentrer de Nouvelle-Zélande la semaine dernière. Elle n’a pas pu le voir ni lui parler à la fin de sa vie et il est possible qu’il n’y ait pas d’enterrement. ”

L’hommage de Hemsworth suit de nombreuses stars hollywoodiennes qui ont travaillé aux côtés de l’entraîneur en dialecte au cours de sa carrière couvrant plus de 80 films en 38 ans.

L’icône de “Star Wars” Mark Hamill – qui a joué le rôle de Luke Skywalker dans la franchise – a été “attristée” par la mort du “gentilhomme”.

L’acteur de 68 ans a tweeté jeudi (02.04.20): “Je suis vraiment désolé et attristé d’apprendre que nous avons perdu Andrew Jack.

“C’était un gentleman si gentil qui était profondément doué et aimé de tous ceux qui le connaissaient. Mes plus sincères condoléances à sa famille.”

Mots clés: Chri Hemsworth, Andrew Jack, Mark Hamill, Gabrielle Rogers

Retour au flux

.