Chris Martin plaisante en disant qu’il a “ forcé ” les enfants à apparaître sur une nouvelle chanson

2020-01-18 22:30:04

Chris Martin a plaisanté en disant qu’il «avait forcé» ses enfants à apparaître sur sa nouvelle chanson, «Orphans».

Chris Martin a plaisanté en disant qu’il “avait forcé” ses enfants à apparaître sur sa nouvelle chanson.

Le chanteur de Coldplay, âgé de 42 ans, a révélé que la présence de ses enfants – Apple, 15 ans et Moses, 13 ans – sur son nouveau morceau «Orphans» était par hasard.

S’adressant à Radio.com, il a plaisanté: “Eh bien, nous avons toujours forcé nos enfants à travailler. Nous apprécions vraiment l’époque victorienne où les jeunes enfants britanniques recevaient une journée de salaire honnête. Chaque fois que nous sommes en tournée, l’un des enfants qui sont autour, nous les ferons glisser sur scène pour quelque chose ou autre. Il se trouve que lorsque je faisais la démo de cette chanson “Orphans”, je demandais juste à mes enfants et à quelques-uns de leurs amis, puis finalement plus les gens s’ils voulaient chanter le refrain. Ils sont si gentils à ce sujet, et bien sûr nous les payons correctement. Bien sûr que je suis partial, mais j’aime vraiment les écouter. Donc, pour moi, ils ont rendu la chanson si belle . ”

Pendant ce temps, Chris avait précédemment révélé qu’il avait demandé à ses enfants s’ils voulaient apparaître sur la chanson plutôt que l’inverse.

Parlant de la façon dont ses enfants se sont impliqués, il a dit: “Je leur ai demandé. Mon Dieu, non. Et je les paie, des frais appropriés comme tout le monde. Et ils sont autorisés à dire non.”

Il y a un morceau sur l’album intitulé ‘Daddy’, dont Chris admet qu’il a une certaine influence d’être un père lui-même ainsi que d’autres significations.

Il a ajouté: “D’accord. Je n’aime pas expliquer les chansons. Cependant, cela venait de trois endroits. Premièrement, j’ai beaucoup de gens dans ma vie dont les papas se sont foutus, ce qui est triste et déroutant et, si vous faire preuve d’empathie en tant que papa, vous vous demandez ce qu’il pensait qu’il pensait que ce serait mieux? Deuxièmement, j’ai des enfants et je dois partir tout le temps.

“Troisièmement, et le plus important, [that song was] écrit après avoir pris connaissance du complexe industriel pénitentiaire en Amérique; le racisme pur et simple s’est inscrit dans tant de lois et d’enfants qui, en conséquence, sont privés de leur père. Le monde est tel que vous ne pouvez plus vous contenter de votre confort de créature et ignorer le reste. “

Mots clés: Chris Martin, Apple Martin, Moses Martin, Gwyneth Paltrow, Coldplay

Retour au flux

.