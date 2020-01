Chris Martin s’émerveille des chiens autographes

2020-01-21 22:30:03

Chris Martin était furieux contre un groupe de fans qui l’ont harcelé pour son autographe après son concert de charité à LA cette semaine.

Chris Martin a éclaté dans une diatribe nauséabonde à un groupe de chiens autographes qui l’ont harcelé après son concert de charité à Los Angeles lundi (20.01.20) soir.

Le chanteur de Coldplay a eu du mal à contenir sa frustration lorsqu’un groupe de fans “agressifs” l’a supplié pour sa signature, qu’ils prévoyaient plus tard de vendre sur eBay, après son show au Palladium de Los Angeles pour la réforme pénitentiaire.

La rencontre a été capturée par la caméra et, selon les images obtenues par TMZ, Chris a fulminé: “[Treat me] comme un être humain. Ne me criez pas dessus, c’est tellement agressif. Soit demander gentiment ou juste f ***** g être poli. Traitez les humains avec décence. Tout cela se passe sur f ***** g eBay. J’en signe toujours au moins un chacun.

“J’aurais peut-être eu de la merde de famille. J’aurais peut-être eu un concert de merde, ce que j’ai fait, tu sais ce que je dis?”

Bien que le chanteur de 42 ans n’ait pas été impressionné par le comportement du groupe, Chris a finalement signé leur marchandise et a quitté les lieux.

Il semble que Chris n’ait pas peur d’appeler les gens pour leur impolitesse car il a récemment déclaré qu’il était choqué de ne pas avoir reçu de réponse de John Krasinski après lui avoir envoyé un e-mail avec une idée idiote pour une version musicale du film “ A Quiet Place “.

Il a dit récemment: “Quand ‘A Quiet Place’ est sorti, j’ai eu une idée de blague après, alors j’ai envoyé à Emily Blunt et à son mari cette idée pour une comédie musicale de ‘A Quiet Place’ et c’était juste moi (mimant le piano) Ils n’ont jamais répondu.

“Chaque fois que je vois cette bande-annonce, ça me rend malade parce qu’ils ont dû penser que je prenais le mickey. Je n’étais pas, c’était authentique, j’ai adoré le film.”

John, 40 ans, a par la suite remis les pendules à l’heure et a tenté de blâmer sa femme.

Il a plaisanté: “Je … je n’ai pas reçu d’e-mail de Chris Martin. L’homme est un trésor mondial. Vous plaisantez!!!? Emily qu’avez-vous fait!?!? (Sic)”

Mots clés: Chris Martin, John Krasinski, Emily Blunt

