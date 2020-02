Chris McNally a presque joué Nathan – pas Lucas – sur le drame de Hallmark Channel

La saison dernière sur When Calls the Heart, les fans ont été présentés à deux beaux nouveaux résidents de Hope Valley. Il y a d’abord eu le fringant mais mystérieux Lucas Bouchard (Chris McNally), qui a acheté le salon du pittoresque burg en le renommant Queen of Hearts. Ensuite, le nouveau gendarme Nathan Grant (Kevin McGarry) est monté en ville.

Les deux hommes ont été positionnés comme un intérêt romantique possible pour l’institutrice veuve Elizabeth Thornton (Erin Cracovie). Elle n’a pas encore fait son choix, et avec les deux gars possédant beaucoup de charme, il est difficile de prédire qui gagnera son cœur. Mais si les choses s’étaient passées un peu différemment, nous savons qu’un autre acteur pourrait jouer le rôle de Nathan.

Chris McNally a auditionné pour Nathan et Lucas

Chris McNally | Paul Archuleta / .

Bien qu’il ait seulement rejoint When Calls the Heart la saison dernière, Lucas de Chris McNally est rapidement devenu un favori des fans. Mais ce que beaucoup de Hearties ne savent probablement pas, c’est que McNally a presque joué un personnage différent dans la série.

Vendredi 21 février, l’acteur Chris McNally était l’invité du podcast Bubbly Sesh de Hallmark Channel. Il a déclaré aux hôtes Shawlini Manjunath-Holbrook et Jacklyn Collier qu’il avait initialement auditionné pour Nathan et Lucas.

«J’ai auditionné pour Nathan par le biais de ma représentation canadienne», a-t-il déclaré. «J’ai envoyé une cassette. J’étais à Los Angeles à l’époque; J’ai envoyé la cassette au Canada. Et je suis entré dans la pièce et j’ai auditionné pour Lucas. »

McNally ne l’a pas exactement sorti du parc lors de cette audition en personne, se souvient-il.

“Je ne pensais pas du tout que cela se soit très bien passé”, a-t-il déclaré. «C’était l’une de celles où tu pars,‘ Mec, j’ai vraiment foiré celle-là. J’aimerais pouvoir revenir en arrière et réessayer. »»

Il sentait qu’il avait plus de chance de décrocher le rôle de Nathan

Bien que McNally ne soit pas ravi de la façon dont s’est déroulée sa première audition pour Lucas, il se sentait mieux quant à ses chances de décrocher le rôle de Nathan. Après avoir examiné sa cassette, l’acteur a été invité à faire une lecture avec Cracovie pour juger de la chimie du couple.

Après avoir essayé pour la partie Nathan, McNally dit que les showrunners lui ont demandé de rester et de relire également pour Lucas.

“Cette fois, je me sentais très bien avec la lecture”, a-t-il déclaré. «Je me sentais comme si j’avais fait ce que je voulais faire; ce que j’aurais dû faire la première fois.

L’équipe When Calls the Heart a clairement ressenti la même chose, puisque McNally a fini par devenir l’acteur Lucas. Maintenant, il est difficile de l’imaginer comme le gendarme à lacets droits Nathan.

Lucas montre «un peu plus de cœur» cette saison

Pendant le podcast, McNally a également parlé de ce que les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir de Lucas sur cette saison de When Calls the Heart.

“Vous pouvez vous attendre à voir un peu plus de cœur”, a-t-il déclaré. «Il essaie définitivement de sortir sur un membre et de montrer à Elizabeth ce qu’il ressent. Il y a donc quelques autres gestes grandioses, similaires à celui que vous avez vu dans l’épisode de Noël. »

Dans le spécial de Noël 2019, Lucas a séduit Elizabeth – et le reste de Hope Valley – avec un festival de vacances et un superbe éclairage. Il est difficile d’imaginer comment il surmontera cela. Hearties devra juste se brancher le dimanche 23 février à 8 / 7c pour découvrir ce que Lucas a dans sa manche lorsque When Calls the Heart Saison 7 sera diffusée sur Hallmark.