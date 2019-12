Chris Pratt a volé sa veste 'Guardians of the Galaxy' – mais pas pour la raison pour laquelle vous pensez

Chris Pratt est l'un des acteurs les plus populaires au monde, devenant célèbre à la télévision avant de passer aux superproductions sur grand écran. Ce fut une année record pour l'acteur.

En 2019, il a épousé Katherine Schwarzenegger et est apparu dans un grand film Marvel. Avec des choses encore plus grandes à venir en 2020, ses fans sont ravis de voir comment l'un des acteurs les plus souples et polyvalents d'Hollywood est capable de fléchir ses muscles créatifs.

Pratt est probablement le plus célèbre pour son rôle dans la franchise Guardians of the Galaxy. Lisez la suite pour savoir comment il est devenu célèbre, pourquoi les fans aiment son rôle de Star-Lord et pourquoi il a gardé la célèbre veste du premier film.

Comment Chris Pratt est-il devenu célèbre?

Chris Pratt | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Pratt est né en 1979 et a grandi principalement à Washington. Il a eu une vie difficile et a traversé des moments difficiles. Il était même sans abri pendant une courte période après avoir abandonné le collège communautaire.

Pratt a été «découvert» alors qu'il travaillait comme serveur quand il avait dix-neuf ans et a commencé à obtenir des rôles dans des séries télévisées telles que Everwood et The O.C.

En 2009, Pratt a décroché son rôle d'évasion lorsqu'il a été choisi comme Andy Dwyer dans la série télévisée Parks and Recreation. Pratt est devenu l'un des personnages les plus populaires de la série et est devenu un habitué de la série.

À peu près à la même époque, il a commencé à travailler dans des films et est apparu dans des films tels que Moneyball, Zero Dark Thirty et Her. Bien que Pratt ait été présenté comme un goofball adorable, grâce à son travail dans les parcs et les loisirs, il n'avait pas peur d'assumer de sérieux rôles dramatiques et son rôle dans Moneyball a fourni une opportunité bienvenue au public pour le voir incarner un type de personnage différent.

Quel est le plus grand rôle de Chris Pratt à ce jour?

En 2014, Pratt a décroché son plus grand rôle à ce jour lorsqu'il a été choisi comme Peter Quill / Star-Lord dans Marvel’s Guardians of the Galaxy. Pratt s'est joint à un groupe d'étoiles composé de Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper et Vin Diesel.

Dans le cadre du package pour apparaître dans le film, Pratt a signé un accord multi-films qui signifiait qu'il apparaitrait dans plusieurs autres films Marvel au cours des prochaines années. Guardians of the Galaxy a été un énorme succès pour Marvel lors de sa sortie, et les fans de tous âges se sont retrouvés attirés par la représentation réconfortante et hilarante de Chris Pratt de Star-Lord.

Son rôle dans Guardians of the Galaxy lui a valu une renommée encore plus grande et il a ensuite marqué d'autres films majeurs, notamment Jurassic World, The Magnificent Seven et Passengers. Pourtant, de nombreux fans pensent toujours à Pratt d'abord et avant tout comme Peter Quill / Star-Lord, le héros légèrement maladroit avec une affinité pour les airs de soul classiques.

Pourquoi Chris Pratt a-t-il gardé sa veste «Gardiens de la Galaxie»?

De nombreux acteurs gardent certains accessoires des films dans lesquels ils ont joué, principalement pour des raisons sentimentales. Pratt ne fait pas exception.

Quand il a terminé le tournage de Guardians of the Galaxy, il a décidé de garder la veste rouge du film ainsi que quelques autres pièces de son costume. Selon les rapports, Pratt ne voulait pas garder la veste uniquement à des fins d'affichage.

L'acteur à l'esprit communautaire s'est en fait vêtu de son costume de Star-Lord afin de rendre visite à des enfants malades dans un hôpital. Inutile de dire que les fans aiment non seulement les côtelettes de Pratt, mais aussi sa nature généreuse. Il semble probable qu'au cours de la prochaine décennie, sa star continuera de monter à Hollywood.